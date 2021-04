Ab 13. April sind in der Stadthalle Weißenhorn Corona-Schnelltests möglich

In Weißenhorn geht ein neues Corona-Schnelltestzentrum in Betrieb. Die Stadt informiert, wie Bürger einen Termin vereinbaren könnten.

Bürgerinnen und Bürger aus Weißenhorn haben von Dienstag, 13. April, an die Möglichkeit, sich über einen Schnelltest in der Stadthalle auf eine Corona-Infektion testen zu lassen. Wie die Stadt Weißenhorn mitteilt, wird dieses Angebot gemeinsam mit den örtlichen Ansprechpartnern von der Praxis Dr. Gallmeier, der St.-Ulrich-Apotheke und dem Roten Kreuz realisiert.

Wer sich in der Stadthalle auf Covid-19 testen lassen möchte, muss dafür online einen Termin vereinbaren. Der Link dazu ist auf der Internetseite der Stadt abrufbar. Ohne Termin erfolgt keine Testung. Die Durchführung der Schnelltests erfolgt durch geschultes Personal, im tiefen Nasenraum wird ein Abstrich genommen. Das Testergebnis liegt nach etwa 15 bis 30 Minuten vor. Geöffnet ist das Weißenhorner Schnelltestzentrum Dienstag und Donnerstag jeweils von 9 bis 11 Uhr sowie Freitag von 13 bis 15 Uhr und Samstag von 10 bis 12 Uhr. Zu Beginn der Testung in der Stadthalle wird zusätzlich kontaktlos Fieber gemessen.

Jede Person, die den Wohnsitz oder den gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat, kann sich nach Angaben der Stadtverwaltung im Weißenhorner Testcenter einmal wöchentlich kostenfrei testen lassen. Mit der Online-Anmeldung müsse jeder Bürger versichern, dass in den vergangenen sieben Tagen keine kostenfreie Testung anderweitig in Anspruch genommen wurde. "Sollten Sie ohne entsprechende Berechtigung diesen Test in Anspruch nehmen, zum Beispiel häufiger als einmal wöchentlich oder ohne dass Sie einen Wohnsitz in Deutschland haben, werden Ihnen die Kosten des entsprechenden Testes für Selbstzahler zuzüglich eventueller Bearbeitungsgebühren in Rechnung gestellt", teilt die Stadt mit.

Schnelltests: In Weißenhorn kein Termin mit Corona-Symptomen

Was passiert, wenn das Testergebnis positiv ist? In diesem Fall ist die betroffene Person verpflichtet, umgehend einen PCR-Test durchzuführen zu lassen und sich in häusliche Quarantäne zu begeben. Dieser Test kann unter der Woche sofort in der Praxis von Dr. Uwe Gallmeier, Kaiser-Karl-Straße 47, in Weißenhorn vorgenommen werden. Im Falle eines positiven Ergebnisses sind die Betreiber des Schnelltestzentrums verpflichtet, das örtliche Gesundheitsamt darüber zu informieren.

Darüber hinaus weist die Stadt darauf hin, dass Schnelltests ausschließlich bei Personen vorgenommen würden, die keine typischen Symptome einer Covid-19-Infektion hätten. Dazu zählen beispielsweise Fieber, trockener Husten und Atemnot. Wenn diese Symptome vorliegen, dann sollten sich die Betroffenen telefonisch an ihren Hausarzt oder den ärztlichen Notfalldienst wenden und keinen Termin in der Stadthalle vereinbaren.

Auch ein negatives Testergebnis stellt nur eine Momentaufnahme dar und entbindet nicht von den Hygiene- und Schutzmaßnahmen (AHA-Formel). Ein Schnelltest senkt jedoch das Risiko, dass man ohne Corona-Symptome unwissentlich andere infiziert. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: