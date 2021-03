17:30 Uhr

Ab Mittwoch gibt es auch in Buch ein Corona-Schnelltestzentrum

Mitte dieser Woche öffnet ein Corona-Schnelltestzentrum in der Marktgemeinde Buch. Was die Bürger dazu wissen müssen.

Ab Mittwoch, 17. März, werden auch in Buch Corona-Schnelltests angeboten. Das teilt Bürgermeister Markus Wöhrle mit. Der Dorfstadel an der Unteren Straße 8 wird demnach zum Testzentrum umfunktioniert. Möglich geworden sei dies durch eine "sehr erfreuliche Kooperation" zwischen dem Markt Buch, der Praxis Brachmann & Kollegen sowie der Rothtal-Apotheke.

Anmeldungen im Schnelltestzentrum in Buch ab Dienstag

Die Schnelltests werden von Montag bis Freitag jeweils zwischen 11 und 12 Uhr durchgeführt. Dass die Testzeiten später angepasst werden, sei nicht ausgeschlossen, so der Bürgermeister. Zunächst werde es im Testzentrum möglich sein, sogenannte "Bürgertests" durchzuführen und Kinder ohne oder mit nur leichter Symptomatik zu testen. Kinder, die wegen aufgetretener Krankheitssymptome am Besuch einer Betreuungseinrichtung gehindert waren und nun eine Wiederzulassung anstreben, müssen laut Wöhrle jedoch beim Arzt vorstellig werden. Auch das „Frei-Testen“ von Kontaktpersonen der Kategorie 1 sei möglich.

Anmelden können sich Bürger aus dem Markt Buch und der Umgebung ab Dienstag, 16. März, unter Telefon 07343/921450, per Whatsapp-Nachricht an 0151/72834434 sowie per E-Mail an rothtal.apotheke.buch@gmail.com. Testungen ohne Anmeldung sind nicht möglich. (stz)

