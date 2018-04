vor 40 Min.

Ab nach Augsburg

Fahrt führt in Großdruckerei

Es geht in die Fuggerstadt – und zwar die größere der beiden: Augsburg ist das Ziel bei einer Studienfahrt der Volkshochschule, die am Donnerstag, 3. Mai, stattfindet. Der Titel lautet: „Augsburg einst und jetzt.“ Besichtigt werden das Museum von MAN (ehemals Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg) und die Druckerei der Mediengruppe Pressedruck, in der auch die Augsburger Allgemeine produziert wird. Noch sind Plätze für die Bildungsreise frei.

Das Museum der MAN-Gruppe in Augsburg zeigt unter anderem den ersten Dieselmotor der Welt sowie Modelle, Bilder und Infotafeln. Wichtigste Stücke der Sammlung sind der Versuchsmotor Rudolf Diesels aus der Zeit von 1893 bis 1895 und sein Pionierpatent „Arbeitsverfahren und Ausführungsart für Verbrennungskraftmaschinen“ aus dem Jahre 1892. Spannend zu verfolgen ist auch die Entwicklung der Druckmaschinen, insbesondere die Rotationsdruckmaschine aus dem Jahre 1877 sowie die Schnellpresse von 1846.

Das Druckzentrum der Presse-Druck- und Verlags-GmbH in Augsburg ist eines der größten Druckzentren in Europa. Hier entstehen die Augsburger Allgemeine und die vielen Lokalausgaben jeden Tag neu. Mehr als 17000 Tonnen Papier werden jährlich für den Druck benötigt, das turmhoch in Papierrollen gelagert wird. (az)

Weitere Informationen zu der Bildungsfahrt und die Anmeldung sind bei der Volkshochschule in Illertissen, Telefon 07303/41200 oder unter www.vhs-neu-ulm.de möglich.