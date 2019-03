07:00 Uhr

Abfuhr für Gelbe Tonne und Gelben Sack

Vöhringer bringen ihren Müll bisher zum Wertstoffhof – und das soll vorerst auch so bleiben. Müsste sich am System allerdings in den kommenden Jahren etwas ändern, dann gibt es schon eine Alternative.

Von Felicitas Macketanz

Leere Joghurtbecher, Plastikschalen und Milchtüten landen in Vöhringen, Weißenhorn und in Illertissen in unterschiedlichen Containern auf dem Wertstoffhof. Der Abfall muss also schon vorher von den Bewohnern getrennt und dann entsorgt werden. Wie berichtet, soll das in Vöhringen in Zukunft auch so bleiben. Allerdings brachte nun die Nachbarstadt Weißenhorn die Gelbe Tonne ins Gespräch. Und diese könnte durchaus auch für die Vöhringer interessant sein.

Bisher gibt es keine Gelben Tonnen im Landkreis Neu-Ulm

Bisher gibt es im Landkreis Neu-Ulm keine Kommune, in der Verpackungsmüll in Gelben Tonnen gesammelt wird. Die meisten Gemeinden greifen auf den Gelben Sack zurück. Vöhringen, Weißenhorn und Illertissen sind die einzigen Städte im Kreis, in denen Leichtverpackungen, wie etwa Plastikfolien, auf den Wertstoffhöfen gesammelt werden. Und mit dieser Vielfalt an Entsorgungssystemen für Verkaufsverpackungen steht der Landkreis Neu-Ulm in Bayern nahezu alleine da. In den meisten Landkreisen gebe es eine einheitliche Lösung, sagt der Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB), Thomas Moritz. Ob sich die Kommunen in der Region auf ein einheitliches System einigen können, gilt eher als unwahrscheinlich. Schon vor einigen Monaten konnten sie ihre Wünsche zum Entsorgungssystem äußern, welches dann zum 1. Januar 2021 neu eingeführt oder eben weitergeführt werden soll. Die bisherigen Maßnahmen, also entweder die Entsorgung der Verkaufsverpackungen im Gelben Sack oder über den Wertstoffhof, gelten nur noch bis einschließlich 2020. In Weißenhorn rückte bei der Debatte vor Kurzem die Gelbe Tonne in den Fokus der Stadträte. Man wolle aber – ehe ein neues Holsystem etabliert werde – erst Gespräche mit Vöhringen und Illertissen führen, lautete der Beschluss, wie Sie hier lesen können: Führt die Stadt gemeinsam mit den Nachbarn die Gelbe Tonne ein?

Entsorgung: In Vöhringen ist der Gelbe Sack kein Thema

In Vöhringen indes stellt Bürgermeister Karl Janson auf Nachfrage klar, dass die Stadt am bisherigen „und bei der Bevölkerung gerne in Anspruch genommenen Erfassungssystem“ festhalte. Sprich: Der Wertstoffhof wird in der Kommune wohl auch für die kommenden Jahre das Rennen machen. Das wurde schon Ende 2018 während einer Sitzung des Hauptausschusses deutlich. Janson teilt aber ebenfalls mit, dass die Stadt eher zur Gelben Tonne als zum Gelben Sack greifen würde, sollte es nicht mehr möglich sein, den Wertstoffhof weiterführen zu können. Denn ob in Vöhringen, Illertissen und Weißenhorn Verpackungsmüll weiterhin über Wertstoffhöfe entsorgt werden kann, ist noch nicht zu 100 Prozent sicher: Momentan laufen die Verhandlungen zwischen dem Abfallwirtschaftsbetrieb auf der einen und den Vertragspartnern für Verkaufsverpackungen auf der anderen Seite. Thomas Moritz erklärt, was dahinter steckt: Insgesamt gebe es elf Duale-System-Partner in Deutschland, wie etwa das Unternehmen der Grüne Punkt. Deren Aufgabe sei unter anderem, Entsorgungsunternehmen zu beauftragen. Auf der anderen Seite stünden die Wünsche der Kommunen im Kreis. Und eben der Abfallwirtschaftsbetrieb, der in Verhandlungen mit den Dualen-System-Partnern steckt.

Gelber Sack: Verschandelung des Ortsbildes

Trotz der noch laufenden Verhandlungen steht für die Vöhringer zumindest fest, dass Gelbe Säcke nicht an deren Straßen liegen sollen. Janson: „Der Gelbe Sack wurde und wird von Vöhringen klar abgelehnt.“ Gegen ihn spreche, dass der Müll bei Sturm oftmals durch die Straßen fliege. „Oder die Säcke werden aufgeschlitzt“, sagt Janson. Und gerade im Sommer gingen unangenehme Gerüche von ihnen aus. Außerdem würde sich die Einführung des Gelben Sacks negativ auf die Öffnungszeiten des Wertstoffhofs und die dortigen Arbeitsplätze auswirken. Auch die Tonne bringe ähnliche Nachteile mit sich, obwohl das Stadtbild weniger leiden würde.

