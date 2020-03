11:05 Uhr

Absage: Corona stoppt den Saatgutmarkt

Die beliebte Veranstaltung in Illertissen sollte am Samstag stattfinden. Nun wurde sie abgesagt - auch wegen der Aussteller aus Südtirol.

Von Rebekka Jakob

Die Entscheidung fiel am Donnerstagmorgen in einer Krisensitzung : Der Illertisser Saatgutmarkt , der am Samstag stattfinden sollte, wurde abgesagt. „Schweren Herzens“, wie Thea Zedelmeier, die Vorsitzende des Vereins Förderer der Gartenkultur sagt. Doch dem Verein sei angesichts der aktuellen Situation wegen des Corona-Virus gar keine andere Wahl geblieben. Nicht nur, weil bereits einige der Aussteller abgesagt hatten.

Wegen Corona: Aussteller aus Südtirol sagen ab

„Viele der Aussteller bei unserem Markt kommen aus Südtirol. Sie haben bereits am Mittwochmorgen von sich aus abgesagt, weil dort die Lage im Moment kritisch ist.“ Außerdem hätten weitere Aussteller ebenfalls darüber nachgedacht, wegen des Virus nicht nach Illertissen zu fahren. Dadurch seien auch Referenten weggebrochen, die bei dem beliebten Markt eigentlich über verschiedene Gartenthemen sprechen sollten.

Zudem sei es für den Verein als Veranstalter nicht möglich, die Hygienevorschriften, die momentan empfohlen werden, einzuhalten – vor allem nicht in der Kürze der Zeit. „Für uns ist die Lage einfach unüberschaubar, da wir nicht wissen können, ob in den nächsten Tagen in der Region weitere Fälle von Corona-Patienten bekannt werden.“

Einen neuen Termin für den Saatgutmarkt gibt es nicht

Vor diesem Hintergrund sei am Donnerstagmorgen demokratisch darüber abgestimmt worden, die Veranstaltung abzusagen – und die Mehrheit im Vereinsvorstand war dafür. Einen neuen Termin wird es laut Thea Zedelmeier in diesem Jahr nicht mehr geben, der Saatgutmarkt 2020 entfällt also ersatzlos. Auch, wenn das den Veranstaltern schwerfällt. „Es steckt so viel ehrenamtliche Arbeit darin, schließlich geht es uns dabei um die Sache, nicht um einen kommerziellen Gewinn.“ Im kommenden Jahr, da ist sich Zedelmeier jedoch sicher, wird es wieder einen Saatgutmarkt in Illertissen geben.

Auch Kindergärten sagen ihre Veranstaltungen ab

Wie berichtet, hatten auch schon einige Kindergärten in der Region ihre für die kommenden Tage geplanten Kleider- und Spielzeugmärkte abgesagt. Aus Au, Altenstadt und Unterkirchberg lagen unserer Redaktion bereits absagen vor. Doch es dürften vermutlich noch mehr werden.

Wer in den nächsten Tagen vorhat, größere Veranstaltungen oder Versammlungen zu besuchen, sollte sich im Vorfeld erkundigen, ob diese wirklich stattfinden. Auch die Illertisser Förderer der Gartenkultur gehen davon aus, dass die Nachricht von der Absage des Saatgutmarktes nicht alle Interessierten erreichen wird. „Einige unserer Mitglieder werden deshalb am Samstag trotzdem vor Ort sein und eventuelle Besucher über die Absage informieren“, so Thea Zedelmeier über die Planungen.

Mehr über das Thema Corona-Virus in der Region lesen Sie hier:

Fünf weitere Coronavirus-Fälle im Raum Ulm bestätigt

Coronavirus: BRK ruft "Alarmstufe 1" aus

An diesen Orten in der Region wurden Corona-Fälle gemeldet

Themen folgen