12:00 Uhr

Absage: Weihnachtsmarkt in Babenhausen findet nicht statt

Plus Die Gewerberegion Babenhausen hat ihren kulinarischen Weihnachtsmarkt aus dem Kalender gestrichen.

Illertissen, Vöhringen, Roggenburg, nun auch Babenhausen: In allen diesen Orten findet in diesem Jahr kein Weihnachtsmarkt statt. Auf Nachfrage unserer Redaktion lässt Kay-Uwe Bertram, der Vorsitzende der Gewerberegion Babenhausen, wissen, dass die Veranstaltung ausfällt. Es ist nicht die erste Absage des Vereins in diesem Jahr.

Für üblich öffnet der kulinarische Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende rund um das Rössle-Gebäude seine Pforten. Nicht nur Buden mit Geschenkideen, Glühwein & Co. zeichnen ihn aus, sondern auch ein Programm mit Musik und Tanz, mit dem sich Vereine präsentieren.

Es ist nicht die erste Absage der Gewerberegion Babenhausen in diesem Jahr: Auch die anderen Märkte – der Frühjahrsmarkt im April und der Gallusmarkt im Oktober – strich der Verein Corona-bedingt aus dem Kalender. Bitter dürfte vor allem gewesen sein, dass auch die alle fünf Jahre stattfindende Gewerbeschau ins Wasser fiel. Ursprünglich war die „Leistung 2020“ in neuer Form geplant gewesen. Regionale Gewerbetreibende hätten sich im Juni bei einem Straßenfest im Gewerbegebiet am Schöneggweg präsentieren sollen. Die bereits erfolgte Planung solle Grundlage für eine „Leistung 2021“ sein, hieß es. (stz)

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen