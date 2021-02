vor 32 Min.

Abschied: Alois Spiegler verlässt nach 45 Jahren die VR-Bank

Plus Der Vorstand der VR-Bank Neu-Ulm geht in den Ruhestand. Er blickt auf Höhepunkte und schwierige Phasen zurück - und die spektakuläre Rettung eines Kunden.

Am 1. März ist es so weit: Alois Spiegler geht nach mehr als 45 Dienstjahren, davon fast 22 Jahre als Vorstand, in die passive Phase der Altersteilzeit. Der 62-Jährige blickt auf eine lange Laufbahn in der Genossenschaftsbank zurück.

Seinen Abschied hatte Spiegler erst Ende Oktober angekündigt - im Rahmen einer Premiere in der 154-jährigen Geschichte der VR-Bank. Bedingt durch die Corona-Pandemie fand die Vertreterversammlung der Genossenschaftsbank erstmals digital statt. Bereits damals erfuhr unsere Redaktion, dass die Vorstandsstelle Spieglers nicht nachbesetzt werden soll - künftig hat die VR-Bank Neu-Ulm nur noch zwei Vorstandsmitglieder.

Das plant VR-Bank-Vorstand Spiegler für den Ruhestand

Wie sein neuer Lebensabschnitt aussehen wird, davon hat Alois Spiegler schon genaue Vorstellungen, wie er in einer Mitteilung der VR-Bank verrät. „Nach so vielen Jahren fällt es einem sicher nicht leicht, dann doch loszulassen. Aber es gibt gute Gründe, zuallererst meine Familie und vor allem meine Enkelkinder. Sie sollen noch stärker in den Vordergrund rücken. Gleichzeitig freue ich mich darauf, zukünftig meinen Terminkalender selbst planen zu können. Ein paar kleinere Projekte habe ich schon im Hinterkopf. Auch meine vielseitigen Sport- und Freizeitaktivitäten werden großen Platz einnehmen. Mir wird also bestimmt nicht langweilig“, erklärt Spiegler.

Ein Kunde der VR-Bank erkrankt lebensgefährlich in Ägypten

Als ein Highlight seiner Laufbahn bezeichnet Alois Spiegler den Neubau des Kunden-Finanz-Centers in Weißenhorn, das im Jahr 2007 fertiggestellt wurde. Von besonderer Tragweite war zudem eine Entscheidung im Jahre 2006, als er ganz schnell, unbürokratisch und mutig handeln musste. Ein Kunde der Bank erkrankte lebensgefährlich im Urlaub in Ägypten. Nur ein schneller Rücktransport nach Deutschland konnte noch helfen. Sämtliche Gelder bei einer anderen Bank waren blockiert. Alois Spiegler gewährte ohne große Prüfung einen Kredit über gut 40.000 Euro – der Mann blieb am Leben.

Das neue Verwaltungsgebäude der VR-Bank Neu-Ulm an der Herzog-Georg-Straße in Weißenhorn soll im Juni 2018 eröffnet werden. Bild: Jens Noll

Der langjährige Bankvorstand blickt insgesamt auf schöne Arbeitsjahre zurück: „Es war stets eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen – über alle Ebenen hinweg. Insbesondere der Aufsichtsrat hat uns im Vorstand stets einen großen Gestaltungsfreiraum für eigene Ideen, Projekte und Veränderungen gegeben. Dadurch ließen sich viele Dinge positiv nach vorne bewegen.“

Im Vordergrund habe zum einen immer der Antrieb gestanden, etwas Gutes für die Mitglieder und Kunden zu erreichen und zum anderen auch die genossenschaftliche Idee in die Region und zu ihren Menschen zu transportieren. Als die größten Herausforderungen nennt Spiegler die aktuelle Corona-Krise, das allgemeine Niedrigzinsumfeld, die weltweite Finanzkrise 2007 sowie die daraus entstandene Eurokrise, die Situation nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 und die Dotcom-Blase im Jahr 2000. Umso wichtiger sei es laut Spiegler, „dass wir als Genossenschaftsbank stets nah an den Menschen sind, ihnen die jeweilige Situation erläutern und ihnen mit ehrlicher Beratung helfen.“

Seine Banklaufbahn begann bei der Sparkasse

Der gebürtige Kadeltshofener ist verheiratet, lebt in Roggenburg und hat zwei erwachsene Kinder und zwei Enkelkinder. Seine berufliche Laufbahn begann im Jahr 1975 mit der Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Ulm. Nach dem Wehrdienst wechselte er 1979 zur damaligen Volksbank Weißenhorn. Nach verschiedenen Funktionen innerhalb der Bank wurde Spiegler im Mai 1999 zum Vorstandsmitglied der damaligen VR-Bank Neu-Ulm/Weißenhorn bestellt. Von 2008 bis zur Fusion der neuen VR-Bank Neu-Ulm im Jahr 2015 war er Vorstandssprecher. Während seiner Laufbahn gab es insgesamt vier Fusionen, die er auch federführend mitverantwortete. Im Dezember des vergangenen Jahres wurde Alois Spiegler für seine Verdienste mit der goldenen Ehrennadel des Genossenschaftsverbands Bayern ausgezeichnet.

So sieht der Vorstand der VR-Bank Neu-Ulm künftig aus

Das Vorstandsgremium der VR-Bank Neu-Ulm umfasst künftig zwei Vorstände: Wolfgang Seel wird weiterhin den Betriebsbereich verantworten und wie bisher die Funktion des Vorstandsvorsitzenden bekleiden. Vorstand Steffen Fromm wird neben dem Firmenkundenbereich nun auch dem Privatkundenbereich – und damit dem gesamten Marktbereich – vorstehen.

Die ehemaligen Kollegen würdigten die Verdienste des Vorstands: „Alois Spiegler hat unsere VR-Bank, so wie wir sie heute kennen, über viele lange Jahre geprägt. Als ‚umtriebiger Vertriebsmann‘ hat er entscheidend mit dazu beigetragen, dass unsere Bank heute solch eine bedeutende Marktposition im Landkreis Neu-Ulm einnimmt“, betont Franz Spiegler, der Aufsichtsratsvorsitzende der VR-Bank Neu-Ulm. In gleicher Weise bedankt sich Vorstandsvorsitzender Wolfgang Seel bei seinem Kollegen für die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit. (AZ/rjk)

Lesen Sie auch:

Themen folgen