vor 18 Min.

Abschied mit Löwen und Antipasti: Ehemalige Markträte in Buch gewürdigt

Am Donnerstagabend wurden die bisherigen Marktgemeinderäte in Buch offiziell verabschiedet. Unser Foto zeigt von links: Gerhard Unglert, Hermann Karg, Bürgermeister Markus Wöhrle, Horst Jehle, Andreas Vogel, Max Braunmiller, Armin Machowetz, Gottfried Sauter, Roland Biesenberger und Wendelin Egger. Es fehlen Xaver Dürr, Judith Popp und Gernot Mair.

Plus Nach den Wahlen im März sind einige Mitglieder des Bucher Marktrates aus dem Amt ausgeschieden. Mit etwas Verspätung wird ihre Arbeit offiziell gewürdigt.

Von Carmen Dörfler

Zu Beginn wählt Markus Wöhrle ein Zitat von Max Weber: „Die Politik bedeutet ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich.“ Mit diesen Worten des Intellektuellen, einem der Begründer der Soziologie, hat der Bürgermeister von Buch am Donnerstagabend eine Veranstaltung im Dorfstadl eröffnet, bei der sich ehemalige und aktuelle Mitglieder des Marktgemeinderats versammelt haben. Der Anlass: Der Markt will den nicht mehr aktiven Mitgliedern danken und diese feierlich aus dem Dienst entlassen. Sie haben zusammen 162 Jahre Erfahrung in der Kommunalpolitik.

Der Termin ist ungewöhnlich: „Üblicherweise wurden sie bisher immer nach der letzten gemeinsamen Ratssitzung im Sitzungssaal verabschiedet. Doch das war dieses Jahr nicht möglich, deswegen holen wir das jetzt im kleinen Kreis nach“, sagt Wöhrle. Bereits Ende April schieden die elf Ehemaligen aus ihrem Amt aus, nun erhalten sie dafür einen kleinen Dank in Form eines Wappenlöwens des Marktes aus Porzellan.

Der ehemalige Bucher Bürgermeister Roland Biesenberger blickt zurück

Insgesamt 162 Jahre Erfahrung im Gremium verlassen damit den Gemeinderat Buch, wie Wöhrle sagt. Die jeweilige Dauer der ehrenamtlichen Tätigkeit reicht dabei von sechs bis 30 Jahre. Auf sechs Jahre Dienst im Gremium blicken Judith Popp, Gernot Mair und Armin Machowetz zurück. Acht sind es bei Andreas Vogel, zwölf bei Gottfried Sauter, 18 bei Gerhard Unglert, Hermann Karg, Horst Jehle, Max Braunmiller und Xaver Dürr und stolze 30 Jahre bei Wendelin Egger.

Auch der ehemalige Bürgermeister Roland Biesenberger wird aus seinem Amt verabschiedet, bleibt dem Marktgemeinderat jedoch weiterhin als Mitglied treu. Zwölf Jahre lang war er ehrenamtlicher Rathauschef in Buch. Er freue sich, sich wenigstens an diesem Abend von seinen Ratsmitgliedern persönlich zu verabschieden, sagt Biesenberger. Und er erinnert sich gerne zurück. Sei es an die Umsetzung der Umgehungsstraße, des Dorfzentrums mit dem Gasthof Lamm, für das sich gute Pächter gefunden hätten, des Radwegeprojekts oder an den Ausbau der Staatsstraße, bei dem der Kommune eine Schlüsselrolle zuteil wurde, obwohl der Staat den Ausbau wollte. Auch die Kinderbetreuung sowie den Ausbau digitaler Technik hätten sie sehr gut hingekriegt, sagt Biesenberger, sowie das Ziel erreicht, nach der letzten Amtsperiode mindestens 4000 Einwohner im Markt zu haben. „Dieses Ziel haben wir sogar übertroffen“, sagt Biesenberger stolz.

Wöhrle: „Leidenschaft und Diskussion“ fortführen

Besonders viele positive Erinnerungen hat Wöhrles Vorgänger an Projekte, die einem zunächst Kopfzerbrechen bereitet hätten und dann doch funktioniert haben, wie er sagt. Man habe dann bei einem Bier in Ruhe darüber geredet, „dann hat das letztlich geklappt.“ Abschließend bedankt sich Biesenberger bei allen Unterstützern und wünscht dem neuen Gremium alles Gute, viel Freude und ein gutes Miteinander, „ein besseres, als wir es hatten.“

Man knüpfe an die bisherige „Leidenschaft und Diskussion“ an, ergänzt Wöhrle und bittet das aktuelle Gremium, mit Fairness zusammenzuarbeiten, um so gute Ergebnisse hervorzubringen, von denen alle im Markt profitieren. Sein besonderer Dank gilt auch den Familien der Ratsmitglieder, die diese unterstützt haben und so den intensiven Einsatz mit ermöglicht haben.

Mit Kommunalpolitik könne man vor Ort etwas bewegen. Doch „nur durch Menschen, die bereit sind, sich an der Basis zu engagieren, entsteht gelebte Demokratie“, sagt Wöhrle noch, bevor es zum gemütlichen Teil des Abends mit Antipasti und dem gemeinsamen Schwelgen in Erinnerungen übergeht.

