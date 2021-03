vor 32 Min.

Abstand halten und Maskenpflicht: So läuft Ostern in den Kirchen ab

Osterkerzen werden in den Kirchen im Dekanat Neu-Ulm auch dieses Jahr entzündet. Doch die Feiern in den Kirchen finden anders als gewohnt statt.

Plus Im Vorjahr durften die Gläubigen an Ostern wegen Corona nicht in die Kirche. Wie ist die Lage jetzt? Was die Pfarreiengemeinschaften in Illertissen und Umgebung planen.

Von Zita Schmid

Das Deckblatt zum Osterheft der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt ist von Kinderhand gemalt. Sonne, Regenbogen, Blumen und Hase: ein buntes, fröhliches Bild. Das wichtigste Symbol der Christenheit, ein Kreuz, bildet die Mitte des kleinen Kunstwerks. Das bevorstehende Osterfest ist für die Christen auch ein Fest der Freude und Anlass, gemeinsam zu feiern. Anderes als im vergangenen Jahr können heuer wieder gemeinsame Ostergottesdienste stattfinden. Diese zwar mit Beschränkungen, aber auch mit so manchen neuen und vielversprechenden Ideen. Hier ein Überblick.

Vor einem Jahr war es zu Ostern still und leer in den Kirchen. Allenfalls Online-Gottesdienst wurden von dort übertragen. „Es war fast schon ein traumatisches Erlebnis, das zentrale Fest des christlichen Glaubens nicht feiern zu können“, erinnert sich Martin Straub, Dekan und Pfarrer in Vöhringen, an das Osterfest 2020. Heuer dürfen nach derzeitigem Stand wieder Präsenz-Gottesdienste stattfinden. Seit etwa einem Dreivierteljahr gelte in den Kirchen ein bereits „eingespieltes Hygienekonzept“ und die Kirchenbesucher seien darauf eingestellt, erklärt dazu Straub. Deshalb herrsche schon eine „gewisse Sicherheit, dass mit den bewährten Hygienemaßnahmen Ostern schön und gut gefeiert werden kann“. "Die Vorfreude ist groß“, so der Dekan.

Hygienekonzepte haben sich an Weihnachten bewährt

Ermutigt durch die Weihnachtsgottesdienste 2020 und das Hygienekonzept, das hier bereits galt, könne man an diese „guten Erfahrungen anknüpfen“, sagt auch Pfarrer Thomas Brom aus Babenhausen. In seiner Pfarreiengemeinschaft werden in der Karwoche und zu Ostern mehrere Gottesdienste angeboten. In den Pfarrkirchen, aber auch unter freiem Himmel. So ist beispielsweise geplant, den Palmsonntag im Schlossgarten des Fürstlichen Hauses Fugger zu feiern. Am Karsamstag laden die Pfarreien Babenhausen und Kettershausen Kinder und Familien jeweils zu einer Open-Air-Auferstehungsfeier ein, die von den örtlichen Familiengottesdienstteams mitgestaltet werden.

Das Deckblatt zum Osterheft. In der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt liegt dieses, von Kindern gestaltete Heft, ab Palmsonntag in den Kirchen aus. Bild: Zita Schmid

„Wir haben das Angebot an Gottesdiensten für Ostern erhöht, sodass möglichst viele die Möglichkeit haben, einen Gottesdienst zu besuchen“, informiert Christine Birle, pastorale Mitarbeiterin in der Pfarreiengemeinschaft Buch-Obenhausen über das dortige Oster-Konzept. Es sei eine große Herausforderung, die musikalische Gestaltung von Ostern zu stemmen, da ja nach wie vor kein Gemeindegesang zugelassen ist. „Aber es ist richtig schön zu sehen, wie sich die einzelnen Pfarreien da ins Zeug legen, damit für die Ostergottesdienste ein würdiger Rahmen geschaffen wird“, meint Birle.

In manchen Kirchen ist auch zu Ostern eine Anmeldung nötig

Da die Personenanzahl zu den Gottesdiensten begrenzt wird, ist in manchen Orten eine Anmeldung erforderlich. So in der Pfarreiengemeinschaft Illertissen. Außer einer zusätzlichen Abendmahlmesse am Gründonnerstag in Jedesheim wird das Angebot von Gottesdiensten nicht erhöht, teilt Pfarrer Andreas Specker mit. Auf der Homepage der Pfarreiengemeinschaft finden Interessierte ein zusätzliches Youtube-Angebot und zudem ein umfangreiches Angebot für Familien. In der Reihe unter dem Titel „Mein Weg zu Jesus“ gibt es hier für Familien Gestaltungsvorschläge sowie Termine für Gottesdienste, für Feiern mit Osterfeuer und auch für einen Osterlauf. In den Familienecken der Kirchen finden die Kinder für jeden Tag passende Bastelvorlagen.

Online-Angebote und Gottesdienste im Freien

Auch die evangelische Kirchengemeinde Illertissen ist heuer online präsent. „Im Leben läuft nicht alles glatt“ heißt der Titel der Reihe von vier digitalen Passionsgottesdiensten, die immer mittwochs um 19 Uhr starten. Den Link hierzu findet man auf der Homepage der Kirchengemeinde. Die Online-Aktion endet mit dem Ostergottesdienst am Ostersonntag. Wie Pfarrer Hans-Joachim Scharrer erklärt, ist dieses neue digitale Angebot unabhängig von den Präsenzgottesdiensten, die in gewohntem Umfang stattfinden, als ergänzendes Angebot gedacht.

In der evangelischen Kirchengemeinde Vöhringen gibt es die Überlegung, anstelle von mehr Gottesdiensten die Ostergottesdienste vielleicht ins Freie zu verlegen. Laut Pfarrer Jochen Teuffel so jedenfalls den Oster-Frühgottesdienst um sechs Uhr auf dem Vöhringer Friedhof. Zu den coronabedingten Projekten in der Kirchengemeinde gehört auch ein Osterweg für Kinder und deren Familien.

Diese Regelungen gelten für Ostern 1 / 2 Zurück Vorwärts Corona-bedingt muss in den Kirchen generell ein Mindestabstand von eineinhalb Metern zu anderen Plätzen eingehalten werden. Für die Besucher gilt eine durchgängige FFP2-Maskenpflicht. Gemeindegesang ist untersagt. Eine Palmprozession mit der ganzen Gemeinde ist nicht erlaubt. Ebenso ist das gemeinsame Laufen von Kreuzwegen nicht gestattet. Bei der Weihe von Palmzweigen sollen diese am Platz behalten werden. Das Gleiche gilt für die Segnung der mitgebrachten Speisen in der Osternacht. Der Brauch des Rätschens am Karfreitung und Karsamstag – wie etwa in Osterberg an diesen beiden Tagen geplant – ist bei Einhaltung der Abstandsregeln erlaubt.

Das ausführliche Gottesdienstangebot für die Karwoche und Feiertage steht in den jeweiligen Gottesdienstanzeigern und auch auf den Homepages der Pfarreien. Genaue Infos gibt es hier auch zu den Anmeldungen. (zisc)

Mit mehreren Osterlichtfeiern im Freien oder auch einem Rasselgottesdienst, bei denen die Kinder mit ihrem mitgebrachten Utensilien Musik machen, wurde in der katholischen Pfarreiengemeinschaft Altenstadt für Familien ein komplett neues Programm auf die Beine gestellt, erzählt die pastorale Mitarbeiterin Christine Schneider.

Auch das Osterheft ist neu. Insgesamt 33 Kinder haben hier in den letzten Wochen jeweils einen Teil der Ostergeschichte gemalt. Ab Palmsonntag liegen diese Hefte in den Kirchen zum Mitnehmen aus. Und auch auf neuen Stationenwegen, die in den Pfarreien über mehrere Tage begangen werden können, können die Bilder bewundert werden. In Illereichen wird dabei die alte, oft vergessene Pestkapelle ins Geschehen eingebunden. Denn das Mesnerteam hat das idyllisch gelegene Kirchlein als Start für diese Aktion ausgesucht.

