vor 45 Min.

Abwasser im Fokus

Im Rothtal ging es um Klärschlamm und Gebühren

Von Regina Langhans

Der Abwasserzweckverband Oberes Rothtal hat die Anschaffung eines Sandfanggebläses beschlossen, welches das defekt gewordene Gerät in der Kläranlage ersetzt. Diese wurde im Jahr 1989 errichtet. Ebenfalls wurde beschlossen, die kalkulatorischen Zinsen zu senken und die Entsorgung des Klärschlammes an eine Firma zu vergeben. Die in der Verbandsversammlung getroffenen Beschlüsse unter ihrem Vorsitzenden Gerhard Struve lauten wie folgt:

Das bisherige Sandfanggebläse der Kläranlage ist 30 Jahre alt und defekt. Da die veranschlagten Kosten für ein neues Gerät 3419 Euro betragen, wird von der Reparatur abgesehen und der Neukauf angestrebt. Letztlich fallen Kosten von 3451 Euro an.

Sodann beschloss das Gremium seinen Etat für 2020. Er umfasst im Verwaltungshaushalt 137000 Euro und im Vermögenshaushalt 10000 Euro. Kredite wurden nicht aufgenommen und auf einen Investitionsplan verzichtet, da keine Investitionen anstehen.

Die Mitglieder des Zweckverbands haben beschlossen, mit Blick auf die derzeit niedrigen Zinsen den kalkulatorischen Zinssatz für die mit der Kläranlage verbundenen Investitionen von 4,5 auf vier Prozent zu senken.

Das Verbandsgremium beschloss, den anfallenden Klärschlamm der Kommunen Oberroth und Unterroth an eine Firma zur Verwertung zu vergeben. Diese holt den Schlamm vor Ort ab, verpresst das Material und fährt es zur Verbrennung ab. Dies wird künftig aus zwei Gründen notwendig: Zum einen wächst die Bevölkerung von Unterroth und Oberroth, sodass mehr Klärschlamm anfällt. Und dann werden die Vorschriften immer strenger, weshalb die Landwirte beim Gülleaustragen Beschränkungen zu beachten haben. Nun wird davon ausgegangen, dass sich Landwirte und Firma die Verwertung etwa je zur Hälfte teilen.

Klärwärter Manfred Mayer hat wieder in anschaulich-amüsanter Weise aus dem Tagebuch über seinen Dienst als Klärwärter berichtet. Unnötig erschwert werde seine tägliche Arbeit etwa durch verstopfte Rohre, was immer wieder vorkomme, so Mayer.

Themen folgen