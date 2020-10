16:00 Uhr

Abzocke: Handwerker verlangt 800 Euro für 30 Minuten Arbeit

Plus Ein Handwerker stellt einer Illertisser Familie eine viel zu hohe Rechnung. Der Richter lässt trotzdem Milde walten.

Von Franziska Wolfinger

Bei Strafprozessen sind die Rollen für gewöhnlich eindeutig verteilt: Es gibt einen Täter und es gibt einen, dem dieser Täter auf irgendeine Weise Schaden zugefügt hat. In diesem Fall, den Richter Stefan Nielsen nun vor dem Amtsgericht Neu-Ulm verhandelte, ist auch der Angeklagte auf gewisse Weise Opfer geworden. Zumindest, so formulierte es der Richter, hat sich der Mann aus Mühlheim an der Ruhr zum Werkzeug für die fiesen Maschen anderer machen lassen. Was war passiert?

Handwerker verlangt 800 Euro sofort in bar

Im Juni des vergangenen Jahres war ein Rohr in einem Mehrfamilienhaus in Illertissen verstopft. Der Vermieter, ein 60-jähriger Illertisser, suchte über das Internet eine Firma, die er mit der Reparatur beauftragte. Als der Handwerker zu dem Haus kam, war der Vermieter nicht mehr anwesend. Seine Frau und die Tochter führten die Verhandlungen mit dem Handwerker. Innerhalb rund einer halben Stunde hatte dieser das Rohr augenscheinlich von dessen Verstopfung befreit. Dafür verlangte der Mann 832 Euro und vier Cent – zahlbar sofort, was die Frau und die Tochter auch taten.

Angeklagt war der Handwerker nun wegen Wucher. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die Unerfahrenheit der beiden Frauen ausgenutzt und einen völlig überzogenen Preis für eine zureichende Leistung verlangt zu haben. Wenige Tage später trat an derselben Stelle nämlich erneut eine Verstopfung auf. Nicht erlaubt sei außerdem, die Arbeitszeit und zusätzlich die Nutzung einer Reinigungsspirale pro laufendem Meter abzurechnen. Zudem hat der Handwerker dafür ein Vielfaches des üblichen Meterpreises abgerechnet, nämlich fast 90 statt knapp 20 Euro.

Der Angeklagte leugnet seine Tat nicht

Der Angeklagte räumt alle Vorwürfe ein, obwohl er sich an den konkreten Fall gar nicht erinnern kann. Als Arbeitsloser sei er an eine unseriöse Rohrreinigungsfirma geraten. Ein Bekannter hatte ihm erzählt, dass man damit „gutes Geld verdienen könne“. Nach einer rudimentären Schulung vermittelte ihm die Firma Aufträge. „Ich hab schnell gemerkt, dass das alles nicht ganz legal ist“, gibt der Handwerker vor Gericht zu. Er wollte wieder aufhören, doch die Firma drohte zunächst: Er könne dies nicht einfach, er habe seinen Arbeitgebern gegenüber Verpflichtungen. Insgesamt rund sechs Wochen führte der Angeklagte Aufträge der Zentrale aus. Wenn viel zu tun war, bis zu zehn Stück am Tag. Berechnet hatte er immer zwischen 500 und 1000 Euro.

Die Masche ist bekannt. Auch der Verband der Rohr- und Kanaltechnikunternehmen und die Verbraucherzentrale warnen davor. Die Verbraucherzentrale rät dazu, genau zu prüfen, wen man beauftragt. Erscheint eine Rechnung zu hoch und soll diese Rechnung unbedingt auf der Stellt in bar bezahlt werden, raten die Verbraucherschützer dazu, sofort die Polizei einzuschalten.

Die Hintermänner der Betrugsmasche bleiben unbekannt

Im vorliegenden Fall glaubte Richter Nielsen dem Angeklagten, der vor Gericht sein schlechtes Gewissen deutlich zeigte. Hinweise auf die Hintermänner konnte er allerdings nicht geben: Der Kontakt mit der Zentrale in Frankfurt sei nur telefonisch und per Messengerdienst Whatsapp gewesen. Die Nummer habe er nicht mehr und auch sonst wisse er nichts über seine ehemaligen Auftraggeber, sagte der Angeklagte.

Richter Nielsen schlug vor, das Verfahren vorläufig einzustellen, unter der Bedingung, dass der Angeklagte dem Geschädigten innerhalb der nächsten zwei Monate 400 Euro zahlt. Damit waren beide Parteien einverstanden.

