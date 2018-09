27.09.2018

Acht Stunden Hundesport im Fuggermarkt

Die Hunde zeigen in Babenhausen in drei Bereichen ihr Bestes. <b>Archivbild: Settele</b>

Mehr als zehn Staffeln gehen an den Start

Babenhausen Der Schäferhundeverein Babenhausen veranstaltet am Mittwoch, 3. Oktober, den traditionellen Pokalwettkampf der Interessengemeinschaft (IG) Donau/Iller auf seinem Vereinsgelände am alten Unterschönegger Weg. Dieser fand vor fünf Jahren zum letzten Mal im Fuggermarkt statt.

Mehr als zehn Hundestaffeln gehen an den Start. Dabei ist mannschaftliche Geschlossenheit gefragt: Bei jeder Staffel werden drei Hunde mit ihren jeweiligen Führern versuchen, Bestleistungen in den Bereichen Fährte, Unterordnung und Schutzdienst zu erbringen. In diesem Jahr ist es zudem erstmals möglich, dass auch Einzelstarter eine Prüfung ablegen und sich dadurch qualifizieren können, so Prüfungsleiterin Kathrin Volz.

Um 7.30 Uhr beginnen die Fährten-Prüfungen. Es folgen die Wettbewerbe in den Bereichen Unterordnung und Schutzdienst. Insgesamt wird rund acht Stunden lang Hundesport geboten. Die Siegerehrung samt Pokalübergabe ist um 16 Uhr geplant. Volz ist es gelungen, hochkarätige Leistungsrichter zu engagieren: Christian Müller und Nikolaus Waltrich.

Den sogenannten IG-Pokal gibt es seit mehr als 50 Jahren. Vor 55 Jahren hatten sich Hundebegeisterte aus zehn Gemeinden – darunter Babenhausen, Illertissen, Vöhringen, Senden und Weißenhorn – zusammengeschlossen, um den Hundesport zu fördern. In jährlichem Wechsel wird ein Vergleichs- beziehungsweise Pokalwettkampf um den Wanderpokal und den Titel des IG-Siegers veranstaltet. Jedoch sollte der Spaß am Hundesport, die Kameradschaft und das gegenseitige Kennenlernen der Hundeführer im Mittelpunkt stehen.

Die besten „Hundler“ aus den inzwischen 18 Ortsvereinen der IG Donau/Iller gehen nun am 3. Oktober in Babenhausen an den Start. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. (fs)

