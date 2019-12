vor 18 Min.

Adventsfantasien zum Mithören

Blasorchester Klosterbeuren spielt ein Konzert in St. Ursus

Von Claudia Bader

Erwartungsvolle Stimmung in der Pfarrkirche St. Ursus in Klosterbeuren: Während die erste Kerze am Adventskranz noch ein wenig zögerlich flackerte, erfüllten festliche Bläserklänge das Gotteshaus. Bei ihrer „Adventsfantasie“ zogen die Mitglieder der Musikkapelle Klosterbeuren sämtliche Register ihres Könnens. Mit einem facettenreichen Programm stimmten sie die Besucher auf die kommenden Wochen ein und bescherten ihnen ein vorweihnachtliches Geschenk.

Nachdem das Blasorchester in dem Stück „Highland Cathedral“ eine schottische Dudelsackmelodie in Bläserklänge umgesetzt hatte, machte es die Arie „Nessun dorma“ (Niemand schlafe) aus Giacomo Puccinis Oper „Turandot“ zum akustischen Erlebnis.

In der „Sweet Bells Fantasy“ lauschten die Zuhörer dem bekannten Weihnachtslied „Süßer die Glocken nie klingen“ in einer schwungvollen Version. Unter Leitung von Melanie Schmid versprühten die Musiker in der offiziellen Olympiahymne 1988 „One moment in time“ Glanz. Die Melodie „Bella Romantica“ tönte wie eine Liebeserklärung durch die Kirche. Geradezu ergreifend sangen zwei junge Musikerinnen das Lied „Amoi seg ma uns wieder“ von Andreas Gabalier.

Die mit einem Trompetensolo bereicherte Komposition „Ein Leben lang“ widmeten die Musikanten ihrem Kameraden Franz Schütz an der Tuba, der dem Blasorchester seit 50 Jahren die Treue hält. Dafür brachten sie nicht nur ihre Instrumente, sondern auch ihre Stimmen zum Klingen.

Im Medley „A gleeful Christmas“ ließen die Musiker ihrer vorweihnachtlichen Freude freien Lauf. Die Besucher bedankten sich mit anhaltendem Applaus. Zum Schluss durften sie selbst aktiv werden und in die Weise „Tochter Zion“ einstimmen.