Adventsmarkt in Vöhringen: Was hinter dem Namen steckt

Der Adventsmarkt in Vöhringen bietet am Wochenende Musik und vorweihnachtliche Stimmung.

Der Budenzauber in Vöhringen hat am kommenden Wochenende einiges zu bieten. Der Name wurde gezielt gewählt.

Es gibt große und kleine Weihnachtsmärkte, viele haben eine lange Tradition, andere nicht. Der Vöhringer Adventsmarkt entstand erst vor 25 Jahren und hat sich in kurzer Zeit zu einem festen Bestandteil städtischen Lebens entwickelt. Klein, aber fein, heißt die Devise des Gewerbevereins, der jährlich zusammen mit der Stadt den Markt ausrichtet. In diesem Jahr öffnet die Budenstadt rund ums Kulturzentrum am Donnerstag, 6. Dezember, 17 Uhr, ihre Pforten und schließt sie in der kleinen Stadt am Sonntag, 9. Dezember.

Vor mehr als 25 Jahren gab es bereits zaghafte Versuche in der Innenstadt, einen Markt in der Vorweihnachtszeit zu etablieren. Dann aber beschloss der Gewerbeverein, einen Adventsmarkt rund um das neue Wolfgang-Eychmüller-Haus einzurichten. Dass der Markt nicht Weihnachtsmarkt heißt, hat eine Geschichte. Im Gewerbeverein sagte damals Kurt Wiedenmayer, Adventsmarkt sei wesentlich passender, es soll ein vorweihnachtliches Ereignis in der Stadt geben, aber es sollte nicht überkommerzialisiert werden. Also ein Adventsmarkt, der auf das große Fest Weihnachten einstimmt.

Knapp 40 Stände wird es in diesem Jahr drinnen und draußen geben. Ein vielseitiges Angebot wartet auf die Besucher. Von Vorteil ist das Wolfgang-Eychmüller-Haus, weil dort vieles zu sehen gibt, was sich in der meist feucht-kalten Luft draußen schlecht präsentieren lässt. Die Modelleisenbahn, stets ein Magnet für große und kleine Leute, Krippen des Krippenverein Illerberg-Thal, Schmuckstände und eine Seifenblasenwerkstatt haben ein schützendes Dach über dem Kopf.

Bürgermeister Karl Janson eröffnet den Adventsmarkt

Eröffnet wird der Markt von Bürgermeister Karl Janson, für den der Adventsmarkt „ein zauberhafter, festlich geschmückter Ort mit dem Flair der vorweihnachtlichen Zeit ist.“ Zu Beginn wird auch wieder der Adventsengel und Sankt Nikolaus mit Knecht Ruprecht erwartet.

Das Programm beim Adventsmarkt in Vöhringen

Donnerstag, 6. Dezember: 17 Uhr: Eröffnung des Marktes mit der Kindertagesstätte St. Martin Illerberg, Prolog des Adventsengels, 19 Uhr: Dancing Kids des SSV Illerberg-Thal, 21 Uhr: Marktende.

Freitag, 7. Dezember: 17 Uhr: Beginn des Adventsmarktes, 17.30 Uhr: Musikalischer Weihnachtszauber im Kulturzentrum, 17.30 Uhr: Auftritt der Schulband der Realschule, 18.30 Uhr: Stadtkapelle Vöhringen und Jugendkapelle spielen, 19 Uhr: Jugendorchester Wita gastiert in Vöhringen, 21 Uhr: Marktende.

Samstag, 8. Dezember: 16 Uhr: Beginn des Adventsmarktes, 17 Uhr: Musikschule Dreiklang stellt sich mit Querflöten-Trio vor, 18.30 Uhr: Singruppe Wir-r-sing bringt weihnachtliche Weisen, 21 Uhr: Marktende.

Sonntag, 9. Dezember: 15 Uhr: Beginn, 18 Uhr: Trachtenkapelle Illerzell, 19 Uhr: Bläserquintetts St. Michael, 20 Uhr: Marktende. (ub)

