vor 43 Min.

Adventsmusizieren lockt mehr Besucher an

Das traditionelle Konzert findet an neuem Ort statt.

Mildes Winterwetter, deutlich mehr Besucher als im vergangenen Jahr und die neue Kulisse auf dem neuen Marktplatz und beim Haus Elfriede waren Erfolgsfaktoren für das traditionelle Adventsmusizieren in Altenstadt. Die Altenstadter Grundschulkinder trugen das Lied „Adventskranz“ vor und bekamen kräftigen Applaus. Der Text „Advent ist ein Leuchten, ein Licht in der Nacht“ bezog sich auch auf einen Adventskranz, der wacker in der Mitte stehend mit seinen drei brennenden Kerzen die Nacht erhellte. Die Harmonia Illereichen hatte „In der Abendstille im Advent“ und die flotte „Petersburger Schlittenfahrt“ im Repertoire. Mit vorweihnachtlichen Weisen wie „White Christmas“ und „The Young Christmas Albus“ rundete die Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt das rundherum gelungene Adventskonzert ab. Mit einem gemeinsam gesungenen „O Du Fröhliche“ verhallte das ersten Adventsmusizieren auf dem neuen Marktplatz beim Haus Elfriede.

Lesen Sie auch: