Änderungen 2020: Alles neu im Auer Rathaus-Stüberl?

Die gute Nachricht zuerst: Es geht weiter im Rathaus-Stüberl in Au. Auch wenn sich dort im kommenden Jahr so einiges ändern wird. Denn die bisherigen Wirte haben das Pachtverhältnis, das bereits seit den 1980er-Jahren besteht, zum Sommer gekündigt. Eine Nachfolgerin steht offenbar schon in den Startlöchern. Bevor die aber die ersten Krüge Bier ausschenken und Speisen servieren wird, will die Stadt Illertissen das Rathaus-Stüberl noch auf Vordermann bringen lassen. Heller soll es werden, auch luftiger. Ideen, wie die Wirtschaft nach der Renovierung aussehen könnte, gibt es einige. Sie wurden dem Bauausschuss des Stadtrats vorgestellt.

Wie berichtet, hatte Gottfried Kuisl bereits vor einiger Zeit angekündigt, dass das Jahr 2019 sein letztes als Betreiber des Rathaus-Stüberls sein wird. „Ich habe mit 25 Jahren angefangen und habe immer gesagt, nach 35 Jahren höre ich auf“, hatte er im Januar gegenüber unserer Redaktion gesagt. Der Abschied fällt nach so langer Zeit wahrlich nicht leicht: „Es ist wie ein Zuhause für uns. Man kennt jede Schraube“, so Inge Eckel über das Stüberl, das sie mit Kuisl zusammen führt. Auch die Bewirtung der Josef-Weikmann-Halle in Au während Veranstaltungen werde voraussichtlich ihre Nachfolgerin übernehmen.

Der Gastronomie den Rücken kehren werden die beiden nicht: Den Catering-Service, mit dem es in den 1990er-Jahren losging, wollen sie weiterhin anbieten. Allerdings nicht von Au aus: „Für uns geht’s weiter in Christertshofen“, sagt Inge Eckel. Seit einigen Jahren baue Kuisl dort einen alten Bauernhof um. Künftig sollen Küche, Brotbackhaus & Co. den Gastronomen neue Möglichkeiten bieten.

Der rote Fliesenboden soll raus

Bürgermeister Jürgen Eisen ( CSU) beschrieb in der Sitzung des Bauausschusses den Stellenwert der Gaststätte in Au: „Das Rathaus-Stüberl ist eine funktionierende Wirtschaft, die von der Bevölkerung gut angenommen wird.“ Mit Melanie Börsing sei glücklicherweise eine neue Pächterin gefunden worden, die aus der Gastronomie stamme und – was die Räte besonders freut – ortsansässig sei. Ewald Ott (CSU) sagte: „Es ist erfreulich, dass kein Leerstand entsteht.“ Er appellierte an die Vereine, die Gaststätte weiterhin rege zu besuchen. Wilhelm Fischer (CSU) richtete lobende Worte an die bisherigen Wirte: Es sei an der Zeit, Danke zu sagen für die vielen Jahre. Ihm sei „nichts Vergleichbares“ bekannt.

Im Zuge des Pächterwechsels will die Stadt die Gaststube umgestalten – wobei es dort auch bisher gemütlich gewesen sei, wie im Bauausschuss angemerkt wurde. Innenraumplaner Erwin Kögel stellte eine Ideensammlung vor. Seine Eltern seien es auch vor Jahrzehnten gewesen, die das Rathaus-Stüberl eingerichtet hatten, erzählte er zu Beginn. Nun sei es das Ziel, diesem „ein neues Gesicht zu geben, das zur Pächterin passt“.

Ausgangspunkt der Renovierung ist der rote Fliesenboden. Er soll ausgetauscht werden. Der neue Belag – Helga Sonntag (ÖDP/AB/Grüne) sprach sich für ein natürliches Material aus – sollte aus Kögels Sicht robust sein und nicht allzu viel Pflege erfordern. In diesem Schritt sollen auch Bänke und Nischen demontiert werden. „Danach könnte flexibler und lockerer bestuhlt werden“, schlug er vor. Die Gaststube lasse sich mit etwas Farbe und neuer Beleuchtung heller gestalten, die Buntglasfenster sollen weichen. Die Möbel könnten abgeschliffen und neu gepolstert werden. „Dann haben wir mit einem überschaubaren Aufwand eine ganz neue Gaststätte“, so Kögel. Nettokosten in Höhe von rund 43000 Euro sind für die Arbeiten veranschlagt. Der Bauausschuss beschloss, diese Mittel im Haushaltsplan 2020 bereitzustellen.

Ansgar Batzner (FW) befürwortete es, dass die neue Pächterin in die Planung einbezogen wird. Die Devise laute: „So viel behalten wie möglich, so viel verändern wie nötig“.

