vor 38 Min.

Ära endet: Markus Grauer nicht mehr Vorsitzender des Kreisjugendrings

Markus Grauer tritt nach 20 Jahren als Vorsitzender nicht mehr zur Wahl an. Seine Nachfolgerin ist Kathi Specht.

Von Walter Müller

Eine Ära endet beim Kreisjugendring Unterallgäu. Markus Grauer, seit genau 20 Jahren Vorsitzender, stand bei der Frühjahrsversammlung in Erkheim nicht mehr zur Wahl. Seine Nachfolge tritt nach einstimmigem Beschluss der 21 anwesenden Delegierten aus den Mitgliedsverbänden des Jugendrings Kathi Specht an. Specht wurde bereits 2003 als Vertreterin des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) als Beisitzerin in das Gremium gewählt, dessen Leitung sie nun übernimmt.

Wie berichtet, darf Grauer nicht erneut als Vorsitzender kandidieren. Grund ist eine Neuregelung des Bayerischen Jugendringes, die besagt, dass ein Vorsitzender nur insgesamt zwölf Jahre im Amt bleiben darf. Der Winterrieder dankte seinen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern – besonders aber dem Geschäftsführer Hans-Reinhard Jungbluth für „die kontinuierlich gute Arbeit im Gremium von Anfang an“.

Die stellvertretende Vorsitzende Heidi Barth würdigte die Arbeit Grauers und wies darauf hin, dass in seiner 20-jährigen Vorstandstätigkeit das Haushaltsvolumen des Jugendringes von 740000 Mark (rund 370000 Euro) auf die für 2019 eingeplante und von der Versammlung genehmigte Höhe von erstmals über drei Millionen Euro gestiegen ist. Geschäftsführer Jungbluth erläuterte, dass dies vorrangig auf die vom Jugendring betriebene schulische Mittagsbetreuung und offene Ganztagsbetreuung mit insgesamt nahezu 1000 Teilnehmern zurückzuführen sei. Ebenfalls zu Buche schlagen aber auch Angebote wie die „verlässliche Ferienbetreuung“. Dabei wurden zunächst im Jahr 2013 in fünf Unterallgäuer Gemeinden 124 Schüler betreut. Inzwischen gibt es dieses Angebot in acht Gemeinden und die Zahl der Teilnehmer stieg 2018 auf knapp 600.

Einige weitere Zahlen aus dem von Jungbluth erläuterten Jahresbericht: Der Kreisjugendring arbeitet mit 115 haupt- und etwa 125 ehrenamtlichen Mitarbeitern unter anderem an 20 Schulen, betreibt sieben Jugendcafés und sechs Jugendtreffs. Er ist zudem für das Jugend-Übernachtungshaus und den Zeltplatz in Babenhausen mit aktuell 1850 Gästen jährlich verantwortlich.

Ein „ganz großes Engagement aller“ bestätigte Landrat-Stellvertreter Helmut Koch dem Unterallgäuer Kreisjugendring in seinem Grußwort.

