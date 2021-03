06:00 Uhr

Ärger über Hundehaufen: Hundehalterin aus Weißenhorn spricht Warnung aus

Plus Nachdem sich ihre Hunde mit einem Darmparasiten infiziert haben, erinnert eine Weißenhornerin andere Halter an ihre Pflicht, Hundekot zu entfernen.

Von Jens Noll

Was hilft im Kampf gegen Hundehaufen auf Gehwegen und Wiesen im Stadtpark? Einen ungewöhnlichen Vorschlag hat Sandra Normann vor einigen Jahren auf einer Bürgerversammlung in Weißenhorn geäußert: Die Stadt solle Bürger als Kontrolleure einsetzen, die nachlässige Hundehalter darauf aufmerksam machen, dass sie die Hinterlassenschaften ihrer Tiere wegräumen müssen. Umgesetzt wurde die Idee zum großen Bedauern von Normann nicht. Doch aus aktuellem Anlass sieht sie nun wieder eine Notwendigkeit, die Stadt und insbesondere andere Hundehalter auf das Problem aufmerksam zu machen. Normann warnt vor der Ausbreitung von hochinfektiösen Darmparasiten.

Ihre beiden Hunde haben sich mit Giardien infiziert, wie Normann im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet. Diese einzelligen Darmparasiten führen zu Magen-Darm-Beschwerden, insbesondere Durchfall. Sie sind auch auf den Menschen übertragbar, weshalb betroffene Tiere behandelt werden sollten. "Giardien werden über den Kot ausgeschieden", sagt die Weißenhorner Tierärztin Dr. Susanne Dennert. Wenn ein anderer Hund am Kot oder am Hinterteil von infizierten Artgenossen schnüffele, dann könne er sich leicht die Giardien einfangen. Die ursprünglich nur in Südeuropa verbreiteten Parasiten kämen inzwischen auch in Deutschland häufig vor, sagt Dennert.

Sandra Normann macht Hundehalter in Weißenhorn auf Parasiten aufmerksam

Sandra Normann hat ihre Hunde bei Dennert in Behandlung. Neben der Medikamentengabe müsse man weitere Vorkehrungen treffen, damit sich die Giardien nicht weiter verbreiten, erzählt sie. "Es muss alles desinfiziert werden." Seitdem ein Testergebnis die Gewissheit brachte, dass ihre Hunde den Parasiten in sich trugen, warnt sie jeden Hundebesitzer, den sie auf ihrer Gassirunde trifft. "Ich bekomme jedes Mal ein liebes Dankeschön zurück, da jeder die Gesundheit seines Hundes schützen möchte", erzählt Normann.

Normann ärgert sich allerdings über jeden Hundehalter, der es ungeachtet dessen weiterhin nicht für notwendig hält, die Häufchen des eigenen Hundes aufzusammeln. Da leider ein paar wenige immer noch nicht ihrer Verantwortung nachkämen, sagt die Hundehalterin, entstehe eine Kettereaktion. Wenn andere Hunde am liegengebliebenen Haufen riechen, komme es zur Infektion. "Auch, wenn die Hunde sich gegenseitig beschnüffeln oder ablecken, werden Giardien von einem Träger auf den noch gesunden Hund übertragen", fügt sie hinzu und appelliert: "Bitte, liebe Hundebesitzer, zeigt Verantwortung und nehmt 'euer' Häufchen mit zum nächsten Mülleimer!"

Spender für Hundekotbeutel und Mülleimer sind aus Sicht von Sandra Normann nicht das Problem: Davon gebe es in Weißenhorn genug, sagt sie. Bild: Alexander Kaya (Archivfoto)

Dabei droht Hundehaltern eine hohe Geldstrafe, wenn sie den Kot nicht ordnungsgemäß entsorgen, den ihr Liebling auf öffentlichen Wegen und in Parks hinterlässt. Wenn sie erwischt werden, könne das mit bis zu 1000 Euro belegt werden, heißt es aus dem Weißenhorner Ordnungsamt. Einige Tierhalter schreckt das aber offenbar nicht ab. Obwohl die Stadt kostenlose Hundekotbeutel zur Verfügung stelle, finde man nach wie vor zahlreiche Hundehaufen im Stadtgebiet, insbesondere im Stadtpark und entlang der Roth, sagt Normann. Am schlimmsten sei es am Spielplatz in der Schilleranlage.

Hundehaufen: Stadtpark in Senden sauberer als der Stadtpark in Weißenhorn?

An der Verfügbarkeit von Hundekotbeuteln und Mülleimern liegt es aus Normanns Sicht nicht, davon seien genügend vorhanden. Ihr Eindruck: Rein aus Bequemlichkeit lassen einzelne Hundehalter die Häufchen liegen. Oder sie stecken - und das macht es keinesfalls besser - den Kot zwar in einen Beutel, werfen diesen aber nicht in den Mülleimer. Nicht der Hund selbst, sondern der Mensch, der die Leine hält, sei das Problem, sagt die Weißenhornerin. "Jedes Lebewesen, dass isst, muss eben auch. Dessen sollte man sich vor der Anschaffung bewusst sein", betont sie. "Bei einem Baby kann man auch nicht die volle Windel dranlassen, bis sie von selber abfällt, weil es einem zu ekelig ist."

Normann ist aber auch der Meinung, dass die Stadtverwaltung mehr für die Reinigung der Grünflächen tun müsse. Andere Städte in der Region hätten das Problem mit dem Hundekot besser im Griff: "Der Stadtpark in Senden und die Friedrichsau in Ulm sind im Vergleich zum Weißenhorner Stadtpark wie geleckt", sagt sie.

