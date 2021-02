24.02.2021

Ärger um Baugebiet Seefeld in Kellmünz: Jetzt sind die Bürger gefragt

Plus Im Marktgemeinderat kellmünz ist die Entwicklung des Areals umstritten. Jetzt bekommen die Kellmünzer einen Fragebogen zu dem Projekt geschickt.

Mehr Klarheit für das geplante und umstrittene Baugebiet am Seefeld in Kellmünz soll nun eine Fragebogenaktion mit Bürgerbeteiligung bringen.

Schon seit vielen Jahren beschäftigt sich der Marktgemeinderat mit der Planung für das Gebiet südlich des Kellmünzer Badesees. Im Besitz der Marktgemeinde befinden sich circa 18.000 Quadratmeter Grundstücksfläche. Dazu gehören eine Flächen, die verfüllt wurde, und ein Kiesplatz, der Badegästen im Sommer als Parkplatz dient. Im Marktgemeinderat war in mehreren Sitzungen bislang keine mehrheitsfähige Meinung zur Bauleitplanung zustande gekommen.

Baugebiet Seefeld: 20 Fragen an die Bürger von Kellmünz

Einen entscheidenden Schritt nach vorne soll nun eine Bürgerbefragung bringen. Der Entwurf des Fragebogens wurde nun in der Sitzung des Marktgemeinderats vorgestellt. Rund 20 Fragen werden darin zur künftigen Entwicklung des Seefelds gestellt. Bürgermeister Michael Obst wünschte sich, dass daraus klare Handlungsempfehlungen für den Marktrat hervorgingen.

Sollen Ferienhäuser am See in Kellmünz entstehen?

Es geht dabei um die zentrale Frage, ob die Kellmünzer direkt am See eine Wohnbebauung oder Gewerbeentwicklung wollten oder nicht. Für diejenigen, die sich eine Wohnbebauung vorstellen können, gibt es weitere Optionen. So wird beispielsweise abgefragt, ob Wohnraum für sozial Schwache gewünscht ist, seniorengerechtes Wohnen, Tagespflege oder gemischter Wohnraum für Familien.

Gefragt wird laut Bürgermeister auch, ob eine Bebauung eine Beeinträchtigung der Erholungsanlage am See nach sich ziehen würde. Außerdem wird die Frage gestellt, ob eine Ferienhaussiedlung gewünscht werde und ob es kostenpflichtige Wohnmobilstellplätze geben solle.

Der Fragebogen soll nun noch ein letztes Mal überarbeitet und Anfang März an die Kellmünzer verteilt werden. Die Teilnahme ist mittels Smartphone oder Tablet über einen QR-Code oder auch in schriftlicher Form möglich. (sar)

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen