Ärger um Werbeblatt in Babenhausen

Plus Der Herausgeber kritisiert in einem Beitrag die Teilnehmer von Fridays for Future und die Grünen. Deren Ortsverband wendet sich an den Babenhauser Bürgermeister.

Das ärgert die Grünen in Babenhausen: Im Werbeblatt „Aktiv Babenhausen“, das kostenlos an Haushalte in der Verwaltungsgemeinschaft verteilt wird, ist eine Kolumne abgedruckt, die gegen die Partei und die Fridays-for-Future-Bewegung wettert. Betitelt ist der Text mit „Ein Brief an die Vernunft und den Verstand“. Zudem ist ein Foto des Herausgebers abgebildet. Es ist nicht das erste Mal, dass dieser mit seinen Meinungsbeiträgen polarisiert.

Die jüngste Kolumne ist an „Kinder, Enkelkinder und Freitags-Kinder“ adressiert. Der Autor kritisiert darin das Engagement der jungen Leute im Rahmen der Freitags-Demonstrationen für den Klimaschutz. Nach seinen Worten werfen diese den Eltern und Großeltern vor, den Planeten zu zerstören. Dabei habe die „heutige Rentner-Generation“ Deutschland groß gemacht. „Ihr seid ausschließlich Nutznießer dieser Generation, die dieses bequeme Leben finanziert“, ist zu lesen. Doch nicht nur Jugendliche sind Adressaten der Kritik – sondern auch die Partei Bündnis 90/Die Grünen. Diese instrumentalisiere die Klima-Demos für politische Zwecke, heißt es da. „Das ist unseriöse Politik, verächtlich und schäbig“, schreibt der Herausgeber unter anderem.

Sätze wie diese stoßen dem Ortsverband der Grünen sauer auf – er wandte sich in einem offenen Brief an den Bürgermeister Otto Göppel. Der Grund: Nach Ansicht der Mitglieder dient „Aktiv Babenhausen“ auch der Marktgemeinde als Mitteilungsblatt. Denn ein solches publiziert und verbreitet die Kommune nicht eigens.

In welchem Bezug steht die Marktgemeinde zu dem Magazin?

Der Ortsverband schreibt in seinem Brief, es sei „besonders bedauerlich, dass Jugendliche pauschal als Schulschwänzer und Nichtsnutze abgestempelt und die Folgen des Klimawechsels völlig verharmlost“ würden. Generell seien wiederholt „überspitzte Kommentare“ in dem Blatt veröffentlicht worden. Die Bitte der Grünen: Die Marktgemeinde solle nochmals prüfen, ob „Aktiv Babenhausen“ noch weiter als Mitteilungsblatt dienen könne. „Beim Leser des Blatts könnte nämlich durchaus der Eindruck entstehen, dass die in dem Werbeblatt vertretenen Kommentare von Ihnen unterstützt oder gar gebilligt seien“, begründet der Ortsverband. Jedenfalls werde die Marktgemeinde damit in Verbindung gebracht.

Bürgermeister Otto Göppel sagt auf Nachfrage unserer Redaktion, dass die Gemeinde die aktive Zusammenarbeit mit dem Herausgeber vor einigen Jahren per Beschluss im Marktrat beendete – ebenfalls wegen eines Kommentars, der für Wirbel gesorgt hatte und mit dem sich auch Polizei und Staatsanwaltschaft beschäftigt hatten.

Wie damals berichtet, hatte der Herausgeber in einem Text Zuwanderern aus Osteuropa vorgeworfen, den deutschen Sozialstaat notorisch zu missbrauchen. Der Kommentar schloss mit den Worten „Deutschland erwache“. Der Autor hatte daraufhin erklärt, ihm sei der nationalsozialistische Hintergrund dieser Parole nicht bewusst gewesen. Das Verfahren gegen ihn wurde letztlich eingestellt. Laut Staatsanwaltschaft war der Schuldvorwurf gering gewesen.

Bürgermeister: "Manche Kommentare sind schon grenzwertig"

Eine Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde besteht seitdem zwar nicht mehr. Jedoch greift der Herausgeber laut Göppel auf den Veranstaltungskalender der gemeindeeigenen Internetseite zurück, um auf dessen Basis Ankündigungen zu veröffentlichen.

Auch der Bürgermeister sieht ein Konfliktpotenzial: „Die Kommentare sind manchmal schon grenzwertig.“ Es sei jedoch das „Blättle“ des Herausgebers und bei den Kolumnen handele es sich um Meinungsbeiträge – deren Sichtweisen man als Leser freilich nicht teilen müsse. Was Fridays for Future angeht, so vertrete er selbst eine andere Ansicht. Die Jugendlichen hätten etwas angestoßen, der Klimaschutz sei nun mehr im Fokus der öffentlichen Debatte und der Politik, findet er. Dass der Ortsverband der Grünen die Aussagen im Text nicht so stehenlassen wolle, bezeichnet Göppel als „nachvollziehbar“.

Der Grünen-Ortsverband appelliert in seinem Brief: Die Marktgemeinde solle zumindest darauf dringen, dass eine „einseitige parteiische Überspitzung“ in den Kommentaren unterlassen werde. Oder alternativ: Dass auch anderen politischen Parteien die Gelegenheit gegeben wird, ihre Meinung zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen in gleichem Format kundzutun. Wäre beides nicht möglich, so müsste die Gemeinde von der Nutzung von „Aktiv Babenhausen“ als Mitteilungsblatt absehen.

Göppel sagt, die Markträte über die Sache in Kenntnis gesetzt zu haben. Ob das Thema auf die Tagesordnung einer Sitzung nach der Sommerpause gesetzt wird, wisse er noch nicht. Der Bürgermeister erklärt: „Wir haben in diesem Sinn keinen direkten Einfluss auf den Herausgeber.“ Der Marktrat habe lediglich die Möglichkeit, sich bezüglich der Meinungsäußerung zu positionieren. Es sei aber wohl auch zu überlegen, ein eigenes Mitteilungsblatt ins Leben zu rufen, was allerdings mit Aufwand verbunden sei – personell wie finanziell.

Der Herausgeber selbst will auf Anfrage unserer Redaktion keine Stellung zur Kritik oder zum Inhalt der Kolumne nehmen.

