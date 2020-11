18:30 Uhr

Ärger um den Zaun beim Nepomuk in Kellmünz

Plus Über den Brückenzaun an der Nepomuk-Skulptur in Kellmünz diskutierten die Kellmünzer Gemeinderäte. Warum der Antragsteller die Sitzung vorzeitig verließ.

Von Armin Schmid

Der Brückenzaun an der Nepomuk-Skulptur an der neuen Auffahrtsrampe der Kellmünzer Illerbrücke ist schon mehrfach in die Kritik geraten. Viele sehen die Zaunanlage als optisch nicht sehr gelungen an. Marktratsmitglied Dominik Papst hatte den Antrag gestellt, die Situation zu verbessern - doch dann verließ er die Sitzung vorzeitig.

Der Kellmünzer Gemeinderat wollte keine Maske während der Sitzung tragen

In der Gemeinderatssitzung konnte er jedoch selbst nicht dazu Stellung nehmen, da er sich bei Sitzungsbeginn bereits wieder verabschiedet hatte: Papst wollte der Aufforderung von Bürgermeister Michael Obst, dass auch alle Ratsmitglieder während der ganzen Sitzung eine Schutzmaske tragen müssen, nicht nachkommen.

Aus dem Antrag von Ratsmitglied Papst ging hervor, dass der Marktrat auf vermehrten Wunsch und Antrag von Bürgern darüber abstimmen sollte, die neue Skulptur des Nepomuk frei zugänglich zu machen. Wie berichtet, war die Skulptur nach dem Abschluss der Brückenarbeiten im Sommer installiert worden. Dafür müsste die hölzerne Zaunanlage davor wieder abgebaut werden.

Der Zaun am Nepomuk in Kellmünz wirke wie ein Weidezaun

Darüber hinaus schaffe der Zaun links und rechts an der Auffahrtsrampe den Eindruck eines Weidezauns, der mit günstigem finanziellem Aufwand errichtet wurde. Und dies an einer Stelle, wo nach Auffassung des Antragstellers keine Absturzsicherung nötig wäre. Besser geeignet für den Bereich rund um die Skulptur des Brückenheiligen wäre demnach eine sanfte Barriere mit einer Stauden-Bepflanzung.

Bürgermeister Michael Obst gab Dominik Papst recht. Schon bei der Eröffnung des Brückenbauwerks sei deutlich geworden, dass die Einfriedung mittels des Holzzauns nicht optimal gelungen sei. Dirk Miethke (VG-Verwaltung) berichtete, dass eine Neugestaltung des Flächenbereichs rund um die Skulptur mit einem überschaubaren, finanziellen Aufwand im Bereich von 5000 bis 10.000 Euro möglich wäre.

Warum über die Planung im Kellmünzer Gemeinderat noch nicht abgestimmt wurde

Die Absturzsicherung könne man trapezförmig um die Skulptur herumziehen und mit einer Bepflanzung versehen. Dafür müssten rund zehn Meter Zaun abgebaut und zwölf Meter Absturzsicherung wieder neu aufgebaut werden. Dies sei aber noch nicht mit dem Staatlichen Bauamt abgesprochen. Miethke meinte aber, dass keine großen Bedenken zu erwarten seien.

Michael Obst sagte, dass im Gemeinderat noch nicht über die Planung, sondern nur über die finanziellen Mittel abgestimmt werde, die in den Haushalt 2021 eingestellt werden. Zweiter Bürgermeister Helmut Rieder war skeptisch. Er könne nicht einsehen, dass man noch mal 10.000 Euro für einen neuen Zaun ausgibt. „Man kann auch einen Kult um die Statue herum aufbauen.“ Rieder bezweifelte, dass jemand so nah zu der Skulptur hingehen will.

Christian Saueressig sprach sich dafür aus, dass man das Bauamt einbeziehen und den Holzzaun generell ersetzen sollte. Dirk Miethke fügte an, dass man dann vielleicht nur eine Leitplanke mit Handlauf, wie sie am Schützenheim aufgestellt wurde, bekommen werde. Das Ratsgremium befürwortete die Neugestaltung des Bereichs und entschied sich gegen die Stimme von Helmut Rieder für einen Kostenrahmen von 5000 Euro.

