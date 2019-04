vor 19 Min.

Ärger um eine Illertisser „Dauerbaustelle“

Es war eine der größten Baustelle in Illertissen (in jüngerer Zeit): In den vergangenen Monaten wurde am Saumweg ein neuer, großer Kanal eingezogen. An den umliegenden Gebäuden sind Schäden entstanden.

Nach mehreren Monaten sollen die Arbeiten am Kanal im Illertisser Saumweg bald abgeschlossen sein. Mancher Anwohner ist trotzdem sauer – das liegt nicht nur an Schäden.

Von Jens Carsten

Die ältere Frau lässt ihren Blick über die Kiesfläche vor ihrem Haus im Saumweg schweifen: „Nichts als Dreck und Staub“, schimpft sie. In der Straße wurde zuletzt ein neuer Hauptsammler, ein großer Kanal, eingebaut. Mit Kosten von rund zwei Millionen Euro war es eine der größten Baustellen in Illertissen in der jüngsten Zeit. Noch ist sie nicht abgeschlossen. Der Fahrbahnbelag fehlt noch, momentan besteht die Straße aus festgefahrenem Kies. Und uneben ist sie noch dazu: Mehrfach sei sie schon gestürzt, ärgert sich die Frau. Als sie in der abendlichen Dunkelheit ihren Hund Gassi führte.





Dreck und Matsch: Anblicke wie dieser ärgerten so manchen Anwohner. Bild: privat

Wenn sie denn überhaupt über die Straße gelangte: Bei starken Regenfällen hätten sich so große und tiefe Pfützen gebildet, dass eine Nachbarin große Steine auf die Fahrbahn legen musste, damit sie trockenen Fußes auf die andere Seite kam. Mächtig sauer ist die Anwohnerin, viele andere seien das auch, sagt sie. Ihren Namen will sie lieber nicht in der Zeitung lesen. Wohl aber das: Die „Dauerbaustelle“ empfinde man als Zumutung. Und dann sind da noch die Schäden an ihren Häusern und Grundstücken: Die Arbeiten mit schwerem Gerät haben Spuren hinterlassen.

Baustelle am Saumweg in Illertissen: Es kam zu „Setzungen“

Das sei nicht zu verhindern gewesen, sagt Tiefbauamtsleiter Bernd Hillemeyr: „Wir hatten so etwas befürchtet.“ Immerhin musste sechs Meter tief und zwei Meter breit gegraben werden – eine kranähnliche Maschine trieb schwere Spundwände in die Erde. Das erzeugte starke Vibrationen, ein Bereich von 20 bis 30 Metern wurde in Mitleidenschaft gezogen. Dabei kam es zu „Setzungen“, wie es im Jargon der Bauexperten heißt. Der Boden geriet in Bewegung, sackte hier und da ab.

Schweres Gerät: Die Vibrationen der Maschine hatten negative Folgen. Bild: Jens Carsten

Die Folge: Nahezu alle Fugen in der zuvor mehrfach geflickten Fahrbahn brachen auf, zudem entstanden Risse an umstehenden Gebäuden und Schäden an Einfahrten. Betroffen seien nahezu alle Häuser im Saumweg, sagt Hillemeyr. Also etwa 15. Auf den Kosten für Reparaturen müssten die Eigentümer nicht sitzen bleiben: „Die Schäden werden abgegolten“, sagt Hillemeyr.

Und betont: Die Bauarbeiten am Kanal seien wichtig gewesen. Durch den neuen Hauptsammler könne das gesamte nordwestliche Stadtgebiet entwässert werden. Und das effektiv, denn die Leitung mit einem Durchmesser von 1,6 Metern könne große Abwassermengen aufnehmen. „Das war auch nötig“, sagt Hillemeyr weiter. Zwar habe auch die zuvor in Betrieb befindliche Hebeanlage zuverlässig gearbeitet, sie sei aber „in ihrer Leistung begrenzt“ gewesen. Das zeigte sich bei starken Regenfällen, wenn es zu Rückstaus und auch zu Überschwemmungen kam. Betroffen waren davon etwa die Adolf-Kolping-Straße und die Behringstraße. Solche Probleme sollten nun der Vergangenheit angehören: Seit Herbst 2018 ist der neue Hauptsammler an das Kanalnetz angeschlossen. Über ihn werde nun „alles von der Ulmer Straße bis hin zum Wald entwässert“, sagt Hillemeyr. Hinein fließen das Oberflächenwasser der Straßen und auch Schmutzwasser.

Neuer Kanal war bereits seit den 1980er-Jahren geplant

Ein neuer und großer Kanal war bereits seit den 1980er-Jahren vorgesehen gewesen, sagt der Tiefbauamtsleiter. Allerdings sei die Maßnahme immer wieder vorschoben worden, wohl wegen ihrer Größe, ihrer Dauer und der hohen Kosten. Und vielleicht auch wegen des zu erwartenden Ärgers.

Es habe Rückmeldungen von Anliegern gegeben, sagt Hillemeyr. Man stehe in regem Austausch mit den Bürgern. „Da gibt es ein gutes Verhältnis.“ Bevor die Bauarbeiten begannen, habe ein sogenanntes Beweissicherungsverfahren stattgefunden: Dabei nahm ein Gutachter auch den Ist-Zustand von Gebäuden und Zufahrten auf. Insoweit Schäden auf Baumaßnahmen zurückzuführen sind, sollen sie ausgeglichen werden. Hillemeyr rechnet mit Kosten von Zehntausenden Euro.

Saumweg Illertissen: Ende Juni sollen die Arbeiten abgeschlossen sein

Komplett abgeschlossen sein könnten die Arbeiten im Saumweg bis Ende Juni. Die tiefen Löcher in der Straße sind bereits wieder geschlossen, nun muss die Fahrbahn geebnet und befestigt werden. Dabei sollen auch die Zufahrten neu angelegt werden.

Die verärgerte Anwohnerin hofft darauf, dass bald alles fertig ist. Und dass im Saumweg wieder Ruhe einkehrt. Soweit das bei dem starken Verkehrsaufkommen eben möglich sei. Ob sie dann die viel zitierten drei Kreuze mache? „Das reicht sicher nicht.“

