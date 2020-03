vor 34 Min.

Aggressiver Autofahrer beleidigt Familienvater vor Kindergarten

Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung zwischen einem Fußgänger und einem Golffahrer in der Pestalozzistraße in Illertissen.

Dieses Verhalten eines Autofahrers wollte sich ein Familienvater in Illertissen nicht bieten lassen: Am Freitagmittag gegen 13.48 Uhr ging der 35 Jahre alte Mann mit seinem einjährigen Sohn im Kinderwagen die Pestalozzistraße entlang in Richtung Stadtmitte, als ein VW Golf mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an ihm vorbei fuhr.

Die Polizei konnte den Autofahrer anhand des Kennzeichens ermitteln

Wie die Polizei mitteilt, sprach der 35-Jährige den Autofahrer, der direkt vor dem Kindergarten in der Pestalozzistraße anhielt, auf dessen Fahrweise an. Der Fahrer geriet daraufhin in Rage und beleidigte den 35-Jährigen. Der Familienvater notierte das Autokennzeichen und rief die Polizei. Diese konnte den Golffahrer ermitteln und sucht nun Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben. (az)

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen unter der Rufnummer 07303/96510 zu melden.

