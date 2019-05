02.05.2019

Aktion für mehr Inklusion in Babenhausen

Am Freitag auf dem Wochenmarkt

Unter dem Motto „Mission Inklusion: Die Zukunft beginnt mit dir!“ veranstaltet die Aktion Mensch eine Aktionswoche mit bundesweit rund 600 Projekten. Diese sollen auf die Situation von Menschen mit Behinderung aufmerksam machen und die Botschaft vermitteln: Alle Menschen sollten gleichberechtigt teilhaben können. Auch das Sozialraumprojekt „Inklusives Babenhausen“ des Dominikus-Ringeisen-Werks und die Kindertageseinrichtungen der Marktgemeinde beteiligen sich.

Im Rahmen des Wochenmarkts am Freitag, 3. Mai, wird zwischen 9.30 Uhr und 13.30 Uhr „auf der Wies“ eine lange Tafel aufgestellt, um die herum sich die unterschiedlichsten Sitzgelegenheiten befinden sollen: Rollstühle, Kindergartenstühle, Hochstühle, Bürostühle und auch Rollatoren. Laut Reinhold Jungwirth soll die Tafel zum Nachdenken anregen und veranschaulichen: Alle Menschen – egal ob mit oder ohne Einschränkung – können gemeinsam an einem Tisch zusammenkommen. Der 49-Jährige ist Leiter des Kindergartens „Guter Hirte“ und der Initiator des Kunstprojekts. In der örtlichen Tagesstätte werden seit 2005 Kinder mit und ohne besonderen Unterstützungsbedarf gemeinsam betreut.

„Wir wollen zeigen, dass Inklusion Spaß macht und ein Gewinn für alle ist“, sagt Jungwirth. Das Thema sei in der Gesellschaft noch zu wenig in den Köpfen verankert. Interessierte könnten sich am Freitag informieren oder direkt mit den Projektverantwortlichen ins Gespräch kommen. (dst)

