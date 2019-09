vor 10 Min.

Aktionstag: Alles dreht sich um die Bachmuschel

Die Bachmuschel ist in Deutschland vom Aussterben bedroht. Um darauf aufmerksam zu machen, findet ein Aktionstag in Babenhausen statt.

Am Sonntag findet ein Bachmuscheltag in Babenhausen statt. Was geboten ist.

Ein Bachmuscheltag findet am Sonntag, 29. September, in der Schwäbischen Jugendbildungs- und Begegnungsstätte, Am Espach 7, in Babenhausen statt. Dabei erfahren die Besucher allerlei über die in Deutschland vom Aussterben bedrohte Art. „Die Bachmuschel war früher im Unterallgäu weit verbreitet. Mittlerweile ist sie hier nahezu auf das Gewässersystem der Günz beschränkt“, heißt es auf der Internetseite des Landschaftspflegeverbands Unterallgäu zu der Tierart. „Dennoch gehört der Landkreis mit zwölf aktuell bekannten Bachmuschelgewässern und einer der Populationen mit mehr als 10000 Individuen zu den Spitzenreitern in Bayern.“

Veranstalter des nunmehr neunten Bachmuscheltags sind der Landschaftspflegeverband (LPV) Unterallgäu sowie die Ortsgruppe Babenhausen im Bund Naturschutz (BN). Als Schirmherr tritt der Unterallgäuer Landrat Hans-Joachim Weirather auf. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr mit Grußworten des stellvertretenden Landrats Helmut Koch, des Babenhauser Bürgermeisters Otto Göppel sowie der Vorsitzenden der BN-Ortsgruppe, Karin Fürst-Müller. Um 16 Uhr ist ein Vortrag zum Thema „Bachmuschelschutz im Unterallgäu“ geplant, welchen Michael Schneider vom LPV Unterallgäu hält.

Außerdem können Infopavillons des BN, des Landesbunds für Vogelschutz und des LPV besucht werden. Während des Nachmittags gibt es ein Kinderprogramm sowie Kaffee, Kuchen und Getränke. Voraussichtliches Ende ist 18 Uhr. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. (az)

Kontakt: Weitere Informationen zur Bachmuschel sind im Internet unter www.bachmuschel.de/unterallgau zu finden.

Lesen Sie außerdem: Im Obenhausener Ried darf sich die Natur entfalten

Themen folgen