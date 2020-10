28.10.2020

Alarm: Schulzentrum wird geräumt

Weil es im Gebäude nach Rauch roch, gab es einen Großeinsatz in Babenhausen

Gegen 12.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil sich an der Babenhauser Mittel- und Realschule Brandgeruch entwickelt hatte. Die Schule wurde zur Sicherheit geräumt. Rund 1000 Personen, darunter Schüler, Lehrer und weitere Angestellte, mussten laut dem Leiter der Realschule Martin Rister das Gebäude verlassen. Eine Herausforderung, wie er unserer Redaktion sagt. Einerseits, weil sich der Vorfall zur Mittagszeit ereignet hatte und andererseits wegen der aktuell geltenden Corona-Regeln.

Auch bei der Räumung des Schulgebäudes blieben die Kinder im Klassenverband und stellten sich in den gewohnten Gruppen vor dem Gebäude auf. Gemeinsam mit den beiden Beamten der Polizeidienststelle in Babenhausen habe man dann den Abtransport der Schüler mit Bussen organisiert. „Ich bin in dem Moment ruhig geworden, als die Polizei mir signalisiert hat, dass wir auch das im Griff haben“, so Rister. Die drei Schulen des Schulzentrums hätten alles gut gemeistert, sagt er am Nachmittag. Auch mit der benachbarten Grundschule habe man sich abgestimmt und sich entschlossen, sie nicht zu räumen.

Rund 100 Einsatzkräfte rückten nach Babenhausen aus. Alarmiert wurden die Feuerwehren aus dem nördlichen Landkreis Unterallgäu, die Illertisser Wehr zur Unterstützung, die Polizei und Rettungskräfte. Es befanden sich zahlreiche weitere Kräfte, unter anderem zwei Fachberater des Technischen Hilfswerks in Krumbach, auf der Anfahrt, die aber wieder abbestellt werden konnten.

Gefahr für Schüler und Lehrkräfte bestand zu keiner Zeit. Ursache für den Brandgeruch waren wohl zwei defekte Leuchtstoffröhren, teilt das Polizeipräsidium in Kempten mit. Realschulleiter Martin Rister hat einen anderen Verdacht: Bei einem Biologie-Versuch sei draußen etwas verbrannt worden. Über die Lüftungsanlagen sei der Geruch dann ins Gebäude gezogen. Ein Elektriker soll zur Sicherheit aber die Leitungen prüfen. (fwo/wis)

