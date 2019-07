vor 31 Min.

Alarm im Betreuten Wohnen ruft Feuerwehr auf den Plan

Großalarm für die Feuerwehr: Eine Bewohnerin der Seniorenwohnanlage ist dabei, sich etwas zu Essen zu kochen und sperrt sich aus.

In Illertissen schrillte am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr die Feuerwehrsirene. Grund war ein Rauchmelder, der in der Anlage für Betreutes Wohnen in der Gustav-Stresemann-Straße Alarm geschlagen hat.

Eine Bewohnerin war gerade dabei, sich etwas zu Essen zu kochen. Als sie für kurze Zeit ihre Wohnung verlies, um draußen etwas nachzuschauen, fiel die Tür ins Schloss. Der Schlüssel lag in der Wohnung. Nach einiger Zeit bemerkten mehrere Nachbarn den Alarm und riefen die Feuerwehr.

Die Leitstelle löste großen Alarm aus. Neben der Illertisser Wehr wurden auch die Feuerwehren der Ortsteile gerufen. Als sich vor Ort herausstellte, dass verbranntes Essen den Rauchmelder zum piepsen gebracht hatte, wurden letztere wieder abbestellt. (az)

