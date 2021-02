vor 32 Min.

Alarm per App: Kettershauser Ortsfeuerwehren bekommen neue Ausrüstung

Plus Die Feuerwehren in der Gemeinde Kettershausen wollen sich neue Ausrüstung kaufen. Die Alarmierung soll künftig neu geregelt werden.

Von Zita Schmid

Die Ortsfeuerwehren der Gemeinde Kettershausen haben eine Liste über ihre Anschaffungen für dieses Jahr erstellt. Deren Wert liegt bei insgesamt gut 19.000 Euro. Damit befasste sich der Gemeinderat während einer Sitzung.

Wesentliche Positionen sind Jacken und Hosen für die Feuerwehrleute, zudem einige Ersatzteile wie Druckschläuche und Kupplungen. "Alles Dinge, die notwendig sind", sagte dazu Bürgermeister Markus Koneberg. Dem Gremium lag zudem ein Angebot für ein neues Einsatzalarmierungs- und Informationssystem in Höhe von knapp 1000 Euro für die Erstinstallation vor. Dieser "FF-Agent" soll das bisherige Alarmsystem, das über SMS funktioniert, ablösen. Das neue System verwendet eine digitale Lösung: Der Alarm per App erfolgt bis zu 30 Sekunden vor der Sirenenalarmierung. "Dadurch verkürzt sich die Einsatzzeit", so Koneberg. Der Beschluss für den Kauf der Feuerwehrausrüstung und für das System "FF-Agent" fiel einstimmig.

Spenden für Schule, Kindergarten und Adventsweg in Kettershausen

Noch ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung betraf die Finanzen: Die Gemeinde Kettershausen hat 2020 Spenden in Höhe von insgesamt gut 3000 Euro erhalten. Das Gremium bestätigte eine vorliegende Liste über die einzelnen Zuwendungen. Hiernach hatten Unternehmen, Banken, Vereine und Privatpersonen im vergangenen Jahr die Schule, den Kindergarten und den Adventsweg unterstützt. Der Adventsweg, der mit knapp 1000 Euro aufgeführt ist, war ein Wanderweg vorbei am Tennisplatz, der Halde und in Richtung Bruder-Konrad-Kapelle. Für den Weg hatte die Gemeinde etwa 20 Fichten zur Verfügung gestellt, welche von Vereinen als Weihnachtsbäume gestaltet wurden. Die eingegangenen Spenden seien von der Gemeinde noch aufgestockt worden, erklärte der Bürgermeister auf Nachfrage. "So konnten wir allen teilnehmenden Vereinen einen Betrag zukommen lassen als Dank für die Gestaltung des Weihnachtsbaums und auch als kleine Unterstützung in der schwierigen Corona-Phase", so Koneberg.

Lesen Sie auch:

Themen folgen