Trinkwasser in der Illergruppe muss nicht mehr gechlort werden

Um einer Verunreinigung durch coliforme Bakterien vorzubeugen, ist das Trinkwasser in Orten wie Regglisweiler und Illerrieden gechlort worden. Nun gibt es eine gute Nachricht.

In Regglisweiler, Illerrieden, Wangen und Dorndorf war seit dem 13. Juli eine gering dosierte Schutzchlorung des Trinkwassers notwendig gewesen, um Verunreinigungen durch coliforme Bakterien vorzubeugen. Diese Maßnahme wurde nun wieder eingestellt. Das teilte der Zweckverband Wasserversorgung Illergruppe am Mittwoch mit.

An den Brunnen und Entnahme- beziehungsweise Abgabestellen des Wasserwerks wurden fortlaufend Wasserproben entnommen. Im Rahmen der Untersuchungen konnten zuletzt keine Belastungen mehr festgestellt werden. Die Ergebnisse bestätigten laut der Verbandsverwaltung, dass sich das Trinkwasser in einwandfreiem Zustand befindet.

Chlor soll ab nächster Woche aus den Leitungen verschwunden sein

Der Chlorgehalt im Trinkwassernetz der Illergruppe und im Trinkwassernetz der versorgten Verbandsmitglieder Illerrieden sowie Dietenheim und Regglisweiler werde sich in den kommenden Tagen immer mehr reduzieren, bis das Wasser wieder komplett frei von Chlor ist. Die Verbandsverwaltung geht davon aus, dass zum Beginn der neuen Woche - am Montag, 16. August - kein Chlor mehr nachweisbar sein wird. "Das Trinkwasser der Illergruppe wird damit wieder quellfrisch und naturbelassen abgegeben", heißt es in der Pressemitteilung. (AZ)

