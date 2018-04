vor 55 Min.

Alkoholeinfluss: Senior fährt gegen Autotür

Zusammenstoß in Vöhringen hätte schlimmer ausgehen können

Obwohl ein recht hoher Sachschaden entstand, ist ein Unfall in Vöhringen noch vergleichsweise glimpflich ausgegangen. Wie die Polizei berichtet, stand eine 29 Jahre alte Frau am Freitagabend neben ihrem geparkten Auto an der Ulmer Straße, und zwar auf der der Fahrbahn zugewendeten Seite.

Bei geöffneter Autotür war sie gerade dabei, ihr Kind auf die Rückbank zu setzen. Ein 79-Jähriger Autofahrer übersah jedoch die geöffnete Türe, stieß mit seinem Wagen dagegen und schob sie irreparabel nach vorne. Glücklicherweise blieben Mutter und Kind unverletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Senior zuvor Alkohol getrunken hatte. Ein Test bestätigte das. Dem Mann wurde Blut abgenommen, die Polizisten erstatteten eine Strafanzeige gegen ihn.

Der bei dem Zusammenstoß entstandene Sachschaden wird auf 7000Euro geschätzt. (az)