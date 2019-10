vor 19 Min.

Alkoholisiert am Steuer: Senior verursacht Unfall

Zwei Autos sind am Sonntagnachmittag in der Ulmer Straße in Illertissen zusammen gestoßen. Eine Person wurde verletzt, der Verursacher war alkoholisiert.

Ein Zusammenstoß hat sich am Sonntagnachmittag an der Kreuzung von Ulmer Straße und Siemensstraße in Illertissen ereignet. Laut Polizeibericht stand der 88-jährige Verursacher unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Person wurde verletzt.

Der Senior war mit seinem Auto auf der Siemensstraße in westlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Ulmer Straße wollte er nach links, stadteinwärts abbiegen. Zur Unfallzeit war die Ampelanlage außer Betrieb und zeigte durchgehend gelbes Blinklicht, so die Polizei. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah der Mann den Wagen eines vorfahrtsberechtigten 52-jährigen Fahrers - und es kam zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Beifahrerin des 52-Jährigen leicht verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst versorgt werden.

Unfall in Illertissen: Schaden von 14.000 Euro

Die Fahrer blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 14.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 88-Jährigen fest. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigte einen Wert über 0,3 Promille. Zur Beweissicherung erfolgte eine Blutentnahme. Der Führerschein des Seniors wurde vorerst nicht sichergestellt, meldet die Polizei weiter. Ihn erwartet jedoch ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung. (az)

