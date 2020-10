vor 47 Min.

„Allgäu for Kenia“: Musiker aus der Region organisieren Benefizkonzerte

Die Benefizkonzerte sollen in der Dampfsäg in Sontheim stattfinden. Das Bild ist vor der Corona-Zeit entstanden.

Mitglieder mehrerer regionaler Bands stehen Ende Oktober in der Dampfsäg gemeinsam auf der Bühne.

Unter dem Motto „ Allgäu for Kenia“ haben sich Musiker aus der gesamten Region zusammengeschlossen, um den Verein „Projekt Schwarz-Weiß“ in seinem Engagement für Nice View zu unterstützen. Nice View ist ein Kinderdorf in Kenia, nahe Mombasa, das Familie Dürr aus Ingstetten 1997 gegründet hat. In den mehr als 20 Jahren konnte das Dorf durch Spenden aus Deutschland und der ganzen Welt immer weiter wachsen. So sind mittlerweile Kindergarten, Schulen und Handwerksbetriebe, sogar ein Krankenhaus entstanden.

Die zwei Musiker Katharina Haggenmiller und Peter Möst wollen das Projekt unterstützen, indem sie Benefizkonzerte organisieren. Am Freitag und Samstag, 30. und 31. Oktober, stehen in der Dampfsäg in Sontheim nun zwei Konzertabende auf dem Programm.

Die Musiker stellten dafür ein Projektorchester zusammen. Zahlreiche Mitglieder bekannter Formationen sollen ihr Können und ihre musikalische Leidenschaft zusammen auf die Bühne bringen. Waidigel, die Schwindligen 15, Notausgang und Fun&Brass sind Bands, aus denen Musiker für das Projekt ausgewählt wurden. Die Ausdrucksstärke des Orchesters zeigt sich aus Sicht der Organisatoren in ihrer Zusammenstellung, denn Streicher, Bläser und Sänger werden vereint. „Jeder einzelne Musiker hat sofort, ohne zu zögern, zugesagt“, freut sich Peter Möst aus Kirchhaslach und gibt Einblick in die Organisation: „Wir versuchen, die Ausgabenseite, eben auch durch den Verzicht auf Gage jedes einzelnen Musikers und Technikers, so gering wie möglich zu halten, um dem Projekt wirklich das Maximum an Erlös zukommen lassen zu können.“ (az)

Vorverkauf: Karten gibt es in der Dampfsäg Sontheim (Telefon 08336/226), beim Verein „Projekt Schwarz-Weiß“ in Roggenburg (07300/919009) und bei Birkle’s Tröpfle in Weißenhorn (07309/929285). Weitere Informationen: www.kenia-hilfe.com.

