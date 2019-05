vor 36 Min.

Als die Aufnahme in den Schützenverein eine Mark kostete

Der Greimeltshofer Schützenverein Hubertus ist 100 Jahre alt. Seit der Gründung hat sich so manches gewandelt.

Von Claudia Bader

Der Schützenverein Hubertus Greimeltshofen ist 100 Jahre alt. Diesen Geburtstag hat der Verein mit seinen Mitgliedern, Freunden und Bürgern des Kirchhaslacher Ortsteils gefeiert. Neben Glückwünschen, Grußworten und Rückblicken bildeten Ehrungen den Höhepunkt des gut besuchten Festabends im Schützenheim. Mehr als 50 Mitglieder erhielten für langjährige Zugehörigkeit und Verdienste Ehrennadeln und Urkunden.

Ein Blick in die Chronik verrät, dass sich am 13. November 1919 – ein Jahr nach Ende des Ersten Weltkriegs – 14 Greimeltshofer Bürger aus Freude am Schießsport zur Gründung des Schützenvereins Hubertus versammelt hatten. Zum Vorsitzenden wählten sie Adolf Mutzel, zum Schützenmeister Johann Keppeler. Die aus jenem Jahr stammende „Schieß- und Gesellschaftssatzung“ lässt erkennen, wie sehr sich das Vereinsleben im Laufe eines Jahrhunderts verändert hat. „Jeder unbescholtene Mann, der das 18. Lebensjahr überschritten hat, kann Mitglied werden“, hieß es unter Paragraf 2. Eine Gebühr in Höhe von einer Mark musste damals gleich nach der Aufnahme, die durch Stimmenmehrheit beschlossen worden war, entrichtet werden. Eine unter Paragraf 14 festgelegte Regel entlockt heutzutage ein Schmunzeln: „Mitglieder, welche sich Ungehörigkeiten zu Schulden kommen lassen, wodurch die Gesellschaft kompromittiert wird, können ausgeschlossen werden.“

Erstes Schützenheim im Gau Babenhausen

Die Schießabende fanden nach der Gründung „beim Mutzel Beck“ statt. Weil der Wirt den Schützen aber bisweilen zu vorgerückter Stunde das Licht ausdrehte, entschloss man sich, künftig „beim Goßner“ zu schießen. Dort wurde nach Installation einer Trennwand von der Stube durch die Küche hindurch auf die damals großen 12er-Scheiben gezielt.

Laut Kassenbuch von 1927 kostete eine große Ehrenscheibe einst zwischen zwei und drei Mark, ein frisch gezapftes Bier 50 Pfennige. Die 1928 bei einem Fest geweihte Vereinsfahne schlug mit 400 Mark zu Buche. Laut Chronik fand im November 1942 der letzte Schießabend vor dem Zweiten Weltkrieg statt. Bei der Wiedergründung des Vereins im Januar 1951 wurde Karl Mensch Vorsitzender.

Unter Regie des langjährigen Vorsitzenden Josef Gutmann errichteten die Schützen 1966 ihr eigenes Domizil. Es war das erste Schützenheim im Gau Babenhausen und zwei Jahre später Austragungsort des ersten Gauschießens. 1988 richteten die vier Greuther Schützenvereine gemeinsam das 20. Gauschießen aus.

Anfang der 1990er-Jahre legten die Greimeltshofer den Grundstein für die bis heute bestehende Freundschaft mit dem Schützenverein Weißensee. Auch die seit 1998 organisierte Veranstaltung „Der Nikolaus kommt aus dem Bärenwald“ gehört zu den lieb gewonnenen Traditionen. Mit Grillfesten und Fahrradtouren pflegen die Schützen auch die Geselligkeit.

Im Jubiläumsjahr zählt der Verein 107 Mitglieder und wird von Vorsitzendem Reinhold Kornes geführt.

