Als ein Kampf um Kellmünz tobte: Erinnerungen an Tage des Umbruchs

Plus Elfriede Bertele ist eine der letzten Zeitzeuginnen des Kampfs um Kellmünz 1945. Und auch alte Tagebucheinträge eines Schülers dokumentieren die Kriegswirren anschaulich. Ein Rückblick auf schwierige Zeiten in der Gemeinde.

Der Einschlag der Panzergranate über dem Keller war gewaltig. „Plötzlich, ganz unerwartet, eine dicke Pulver-, Qualm- und Dreckwolke in unserem Vorkeller. Wir liegen lang auf dem Boden – pechschwarz. Bierflaschen liegen zerschlagen an der Wand“, beschreibt Fritz Wefers die Szene in seinem Tagebuch. Er war ein „kinderlandverschickter“ Schüler aus einem Dortmunder Gymnasium, der Ende April 1945 den Kampf um Kellmünz miterlebt und schriftlich festgehalten hat.

Auch Elfriede Bertele hat die tragischen Tage des „Umbruchs“, wie sie sagt, erlebt. Die heute 86-jährige Kellmünzerin war damals zwölf Jahre alt. „Der Blick auf den Kalender hat mich wieder daran erinnert“, erzählt sie, denn diese Tage jährten sich kürzlich zum inzwischen 74. Mal. Auch an das Tagebuch hat sie wieder gedacht und es aus ihren Unterlagen hervorgeholt.

Vom 3. bis 23. April 1945 waren Dortmunder Gymnasiasten im Zuge der „Kinderlandverschickung“ im Brauhaus Kramer und in der Villa der Familie Bischof untergebracht gewesen. Karl-Günter Mays war einer der Schüler. 2007 hat er Kellmünz besucht und dabei Kopien von Auszügen des Tagebuchs seines Schulkameraden an die Familie Hubert Bischof und an die Mitglieder des einstigen Dorferneuerung-Arbeitskreises „Geschichte“ geschickt. Zu diesem gehörte auch Bertele.

Die Gymnasiasten waren damals etwa elf bis 16 Jahre alt gewesen. Wie viele es waren, kann Bertele nicht sagen. Einige ältere Kellmünzer Mädchen hätten sich für die hochdeutsch sprechenden Burschen, die in dieser von Not geprägten Zeit offenbar sogar einen „Sonntagsmantel“ besaßen, interessiert und seien ihnen „nachgelaufen“, erinnert sich die Kellmünzerin.

Kellmünzer flüchteten in den Wald

Im Tagebuch ist der 20. April 1945 mit „Letzter Geburtstag des Führers“ betitelt. Dies lässt den Rückschluss zu, dass Wefers seine täglichen Notizen im Nachhinein ins Reine geschrieben hat. An jenem Tag schien für den Buben noch alles normal. Morgens um sieben Uhr ging er mit anderen in den Wald, um Bäume zu fällen. Am nächsten Tag um diese Zeit erfolgte „ein ganz überraschender Tieffliegerangriff“ auf den Bahnhof. „Alles springt aus den Betten und sucht Deckung“, schrieb er hierzu. Doch es ging glimpflich aus. Am Nachmittag spielten die Kinder ein „Angreifer- und Verteidigungsspiel“ bei dem beide Spielparteien „Tolles geleistet haben“. Die Schüler hätten die sich zuspitzende Lage im Ort zu diesem Zeitpunkt wohl als Abenteuer verstanden, vermutet Bertele.

Elfriede Bertele mit den Kopien aus dem Tagebuch.

In den handschriftlichen Aufzeichnungen zum 22. April ist zunächst vom „trüben Wetter“, dann vom Durchbruch der „Feindpanzer bei Ulm“ und flüchtenden deutschen Truppen, die über die Illerbrücke kamen, zu lesen. „Den ganzen Tag zogen deutsche Soldaten ohne Unterbrechung durch den Ort“, schrieb der Junge auf. Das „Schlagwort“ an jenem Tag habe gelautet: „Kellmünz wird verteidigt.“ Im Ort hatte sich dazu eine Kampfgruppe um Hauptmann Loerges eingerichtet.

Die Illerbrücke wurde gesprengt

Am 24. April wurde die Illerbrücke gesprengt, um die alliierten Truppen an ihrem Vormarsch zu hindern. „Ab da sitzen wir bis abends bei Kramers im Bräukeller. Hier sind unheimlich viele Menschen versammelt“, heißt es im Tagebuch. Eine Granate schlug schließlich dort mit der anfangs beschriebenen Wucht ein. Und an diesem Tag sah Wefers „das erste Mal zwei tote Menschen“. Es waren Soldaten, die ins Brauhaus transportiert wurden. Am Abend wurde der Entschluss gefasst, dass die Schüler den Ort verlassen sollten. Wie auch viele Kellmünzer flohen sie in Richtung Weiler, in den Wald bei Osterberg, um sich zu verstecken. Auch die Familie Bertele packte das Notwendigste auf ein Ochsengespann. „Überall lagen Trümmer und auch tote Tiere“, erinnert sich die Seniorin an den einst schweren Weg durch den zerstörten Ort.

Zwei Tage und Nächte lang tobte der Kampf um Kellmünz. Amerikanische Panzer beschossen die Gemeinde von Kleinkellmünz aus. Später rückten sie von Altenstadt aus vor. „Das Feuer war grausam“, beschrieben Beobachter aus Kleinkellmünz den brennenden Ort. Noch furchtbarer sei das Schreien der Tiere in den Ställen gewesen, die angekettet in den Flammen umkamen, berichteten sie laut Bertele. Mehr als 30 Anwesen wurden zerstört. Zwei Zivilisten – der damalige Bürgermeister Xaver Christ und ein Mädchen – sowie neun Soldaten wurden getötet.

Das Haus der Familie Bertele wurde zwar beschädigt, aber nicht abgebrannt. Auch das Vieh hatte Glück. Von ihrem polnischen Arbeiter, der freiwillig im Hof und bei den Tieren geblieben sei, wurden diese freigelassen und fanden sich später wieder, so die Kellmünzerin.

Wefers hatte auf der Flucht in den Wald unter anderem seinen Sonntagsmantel vergessen und, wie er im Tagebuch beschreibt, auch später nicht mehr gefunden. Die vorhandenen Tagebuchaufzeichnungen enden mit der Flucht in den Wald. Wie und wann die Schüler heimkamen, ist Bertele nicht bekannt. Karl-Günter Mays, die einzige Kontaktperson, ist inzwischen gestorben.

Am 26. April kehrten die Kellmünzer in den Ort zurück. Die Kampfhandlungen waren eingestellt worden, der Hauptmann hatte sich wohl bereits abgesetzt, die Amerikaner waren eingezogen. „Man sah nichts als Trümmer und Rauch“, erinnert sich Bertele. Schwierige Aufräumarbeiten begannen, denn es gab weder eine Wasserversorgung noch Strom oder Baumaterial.

Auch die Pfarrkirche war beschädigt worden. Zum Kampf heißt es in der Chronik des einstigen Pfarrers Johannes Spleiß: „Obwohl aller weitere Widerstand schon aussichtslos war, wurde von der SS in Kellmünz der Feind (amerikanische Truppen) zum Kampf gestellt.“ In anderen historischen Unterlagen wird berichtet, dass es wohl vorher Versuche gab, die weiße Fahne zu hissen. Dies wurde vom Hauptmann offenbar unter Todesstrafe untersagt.

Der Sprengsatz auf der Illerbrücke riss ein Loch in den Bogen. Größere Zerstörung konnte wohl verhindert werden, weil ein Kellmünzer zuvor die Zündschnur eines weiteren Sprengsatzes entfernt hatte.

