Als es in Kellmünz alles noch vor der eigenen Haustüre zu kaufen gab

Plus Gemeinden wie Osterberg und Kellmünz planen die Aufstellung von Regiomaten. Doch früher gab es dort praktisch alles vor Ort zu kaufen. Eine Spurensuche.

Von Zita Schmid

Regionalität ist heute ein wichtiges Thema. Unter den Gesichtspunkten von Umwelt- und Klimaschutz oder auch für mehr Lebensmittelsicherheit ist es ein angestrebtes Ziel. Deswegen werden auch Automaten mit regionalen Produkten, wie sie nun auch in Kellmünz und Osterberg aufgestellt werden sollen, immer beliebter. In gewisser Weise holt uns dabei die Vergangenheit ein. Denn heimische Produkte waren früher alltäglich. So gab es in Kellmünz in vergangenen Zeiten eine stolze Anzahl von Gewerbetreibenden, die in ihren Werkstätten, Betrieben und Läden für viele Ansprüche und Wünsche der Bürger ausgestattet waren. Hier ein Überblick.

Zeitungsannonce von Sattlermeister Ulrich Mayerhofer aus dem Jahr 1951. Bild: Zita Schmid

Ulrich Mayerhofer, Sattlermeister und Polsterer, war einer von ihnen. "Drum prüfe, wer sich ewig bindet, wo man die besten Matratzen findet" - mit diesem humorigen Spruch warb Ulrich Mayerhofer im Jahr 1951 in der Zeitung für seine selbst gefertigten Bettpolster. Der vor einigen Jahre verstorbene Kellmünzer Chronist Klemens Zucktriegel hat im Rahmen seiner akribischen Geschichtsrecherchen auch solche Zeitungsannoncen aus den 1950er Jahren gesammelt. Darunter waren sehr alte Traditionsbetriebe.

Die Bäckerei hat ihre Wurzeln im 17. Jahrhundert, die Brauerei in Kellmünz ist noch älter

So etwa die Bäckerei von Hans Christ, der auch Filialen in der Umgebung unterhielt. Deren Ursprung soll dabei im 17. Jahrhundert liegen. Sein Vater Xaver Christ war neben Bäckermeister auch Bürgermeister. Beim Kampf um Kellmünz am 23. April 1945 traf ihn eine Panzergranate tödlich. Noch weiter zurückverfolgt werden kann den Ursprung des später unter dem Namen "Brauhaus Kramer" bekannten Brauereianwesens. Es wurde wahrscheinlich Ende des 16. Jahrhunderts von den Freiherrn von Rechberg gegründet.

Kellmünzer Traditionsbetriebe 1 / 2 Zurück Vorwärts Schlosserei und Eisenwarenhandlung Jakob Bertele, Gemischtwarengeschäft mit Drogerieabteilung von Josef Eckel (Inhaberin Frieda Deuber), Max Ellensohn Gemischtwarengeschäft, Kaufhaus Robert Eith (später Baustoffhandel), Bau- und Möbelschreinerei Alois Fackler, Bahnhofsrestauration Markthaler, Bäckerei Josef Hertel, Metzgerei Theodor Käufler, Bäckerei und Lebensmittel von "Frau Bäckermeister" Resi Rieder, Spenglerei- und Installationsgeschäft Anton Kling, Bau- und Möbelschreinerei Josef Müller, Elektro- und Radiogeschäft Schmid, Textilgeschäft Geller, Textilkaufhaus Lindner, Dorfschmied Johann Kehrer sowie Schuhmachermeister Cyriakus Bader.

Weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus bekannt waren das Steinbock-Käsewerk Bischof (Betrieb wurde im Jahr 2000 eingestellt) sowie die Filzwarenfabrik Stegmann (geschlossen 2008).

Durst musste in Kellmünz niemand leiden. Zumindest nicht nach Bier. Was heute wohl kaum noch jemand weiß: Um 1900 gab es in der Marktgemeinde vier Brauereien, die heute allesamt nicht mehr existieren: Neben dem Brauhaus und Gasthof Kramer, auch die "Brauerei Illertal" (Gebäude wurde später zur ehemaligen "Steinbock" Schmelzkäsefabrik umgebaut), die Brauerei "Zum Löwen" (Gebäude gegenüber ehemaligem Gasthaus "Staig") und die Brauerei samt Gasthaus "Zur Krone" (heutiges Mehrfamilien-Wohnhaus in der Marktstraße). Der Löwen soll dabei bereits um 1900 besondere Weizenbier-Spezialitäten hergestellt haben.

Kellmünz kam seine günstige Verkehrsanbindung zugute

Den Umstand, dass es in Kellmünz relativ viele Brauereien und auch Gasthäuser gab, erklärt Zucktriegel in seinen Aufarbeitungen mit dem Umstand, dass Kellmünz mit seiner günstigen Verkehrsanbindung ein großes Einzugsgebiet hatte. Deshalb habe sich der Ort schon früh auch auf die Verpflegung von Gästen und Durchreisenden eingestellt. So versteht man auch, wenn das Gasthaus "Zur Staig" in der Annonce von 1951 mit seinem günstigen Standort, von dem man nur "2 Minuten zum Bahnhof" braucht, warb. Das Gasthaus selbst hatte auch eine interessante Geschichte. In den Jahren vor 1910 war es unter anderem das Wirtshaus der Illerflößer. 1928 erwarb Johann Steinhauser das Anwesen und richtete sich dort auch eine Metzgerei ein.

Das Prinzip der Frischeautomaten 1 / 3 Zurück Vorwärts Angefangen hat alles mit Milch. Die konnte man sich schon vor 20 Jahren frisch ab Hof vom Automaten abzapfen. Inzwischen ist das Angebot aber deutlich größer und vielseitiger geworden.

Beliebteste Produkte sind neben Milchprodukten Eier und Teigwaren. Fleisch und Wurst sind vor allem in den Sommermonaten der Renner, wenn man sich schnell etwas zum Grillen holt. Deswegen bieten auch Metzgereien inzwischen vermehrt ihre Waren per Automat an.

Die Regiomaten, wie sie auch in Kellmünz und Osterberg demnächst aufgestellt werden sollen, regen vor allem Wert auf ein breites Angebot regionaler Produkte direkt vom Erzeuger. Der baden-württembergische Anbieter Regiomat hat nach eigenen Angaben bundesweit mehr als 800 Geräte im Einsatz. (rjk)

Die Betriebe sind heute allesamt Geschichte. Auch die selbst gefertigten Matratzen des Sattlermeisters sind Vergangenheit. Dessen berufliche Umstellung auf Polstermöbel und Raumausstattung war übrigens dem Umstand geschuldet, dass aufgrund der Motorisierung der Landwirtschaft das Handwerk der Geschirrsattlerei wegbrach. Der Wandel der Zeit hatte begonnen und nahm seinen Lauf.

