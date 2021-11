Altenstadt

"Adventstreff" in Altenstadt: So soll es trotz Corona weihnachtlich werden

Plus Heuer wird es in Altenstadt keinen Weihnachtsmarkt geben. Ein Adventstreff am Marktplatz ist als Ersatz geplant. Vereine übernehmen dabei eine wichtige Rolle.

Von Maximilian Sonntag

In Altenstadt fällt der Weihnachtsmarkt wegen der aktuellen Corona-Lage aus. Zumindest so, wie ihn die Bewohner der Gemeinde kennen. Ein Ersatzprogramm soll es aber dennoch geben. Und zwar in Form eines "Adventstreffs" auf dem Marktplatz an allen vier Adventswochenenden. Besucher können - jeweils freitags von 13 Uhr bis 20 Uhr und samstags von elf Uhr bis 18 Uhr - Würstchen, Glühwein und Punsch an drei Hütten kaufen.

