Auf digitale Schnitzeljagd durch Altenstadt

Plus Bei einer Handy-Rallye durch die Marktgemeinde warten spannende Aufgaben. So entstand die Idee von Pfarrer Thomas Kleinle mit dem Jugendtreff.

Der Spur folgen, dabei den Ort erkunden, Rätsel und Aufgaben lösen. Das alles entweder allein, im Team oder mit der Familie sowie frei von bestimmten Zeitvorgaben: Mit dem Actionbound „Altenstadt goes Schnitzeljagd“ bieten die Altenstadter Jugendarbeit und die Pfarreiengemeinschaft Altenstadt „Action quer durch die Gemeinde“. Es ist die erste gemeinsame Unternehmung des Jugendtreffs „oldtown teens“ und „oldtown kids“ und der katholischen Pfarreiengemeinschaft.