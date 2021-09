Auffahrunfall auf der A7 bei Altenstadt geht glimpflich aus

Zunächst hieß es, eine Person sei nach einem Unfall auf der A7 bei Altenstadt im Auto eingeklemmt. Doch das stellte sich glücklicherweise als Irrtum heraus.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind am Freitagnachmittag wegen eines vermeintlich schweren Unfalls auf der A7 bei Altenstadt ausgerückt. Eine Person sei im Fahrzeug eingeklemmt, hieß es zunächst in der Alarmierung. Die Unfallstelle befand sich am Ende des dreispurigen Anstiegs in Fahrtrichtung Würzburg, nördlich der Anschlussstelle Altenstadt.

Beide Autos wurden bei dem Unfall auf der A7 beschädigt

Vor Ort stellte sich heraus, dass sich glücklicherweise niemand mehr in einem der beteiligten Autos befand. Die Polizei bestätigte auf Nachfrage, dass auch niemand bei dem Auffahrunfall verletzt wurde. Der Einsatzzentrale sei irrtümlicherweise mitgeteilt worden, dass eine Person eingeklemmt sei.

Ein Mercedes war auf einen BMW aufgefahren. Beide Autos wurden dabei beschädigt, der Mercedes deutlich stärker als der BMW. Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn. (AZ)

