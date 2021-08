Auto durchbricht Gartenzaun in Altenstadt und kommt an Hauswand zum Stehen

Unverletzt hat ein Autofahrer einen Unfall in Altenstadt überstanden. Der 82-Jährige kam mit seinem Wagen von der Straße ab, der Sachschaden ist hoch.

Glück im Unglück hatten am Samstagnachmittag ein betagter Autofahrer und die Bewohner eines Einfamilienhauses in Altenstadt. So hat sich gegen 15.30 Uhr auf der Staatsstraße 2031 ein Verkehrsunfall ereignet: Der 82-jährige Autofahrer befuhr die Staatsstraße in Altenstadt in südliche Richtung und kam aus derzeit noch unbekannter Ursache, wie es im Polizeibericht heißt, nach links von der Fahrbahn ab.

Die Polizeiinspektion Illertissen führt noch Ermittlungen wegen des Unfallhergangs

Das Auto durchbrach einen Gartenzaun und kam an der Hauswand eines Einfamilienhauses zum Stehen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Laut Polizei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ungefähr 18.000 Euro. Die Polizeiinspektion Illertissen führt Ermittlungen zum genauen Unfallhergang durch. (AZ)

