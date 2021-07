So sollen Fische die Iller bei Balzheim leichter passieren können

Plus Die Wehranlagen an der Iller bei Balzheim sind für viele Wasserlebewesen ein großes Hindernis. Jetzt werden naturnahe Wanderhilfen errichtet.

Durchwanderbare Flüsse sind für Fische und andere Wasserlebewesen eine wichtige Voraussetzung, um das Überleben der eigenen Population zu sichern. Außerdem hängt damit auch die Qualität der Fließgewässer zusammen. Durch den Bau von Staudämmen oder Wehranlagen, wie den Illerschwellen bei Ober- und Unterbalzheim, wird der natürliche Weg der Fische unterbrochen. Durch naturnahe Wanderhilfen soll dieses Problem jetzt gelöst werden.