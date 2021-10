Bau einer Riesen-Fotovoltaikanlage bei Altenstadt rückt näher

Plus Entlang der Autobahn A7 soll bei Altenstadt eine Fotovoltaikanlage errichtet werden. Bereits in der Planung müssen einige Faktoren berücksichtigt werden.

Nicht erst seit der Bundestagswahl stehen Klima- und Umweltschutz weit vorne auf der Agenda fast aller politischen Parteien. Das Schlagwort "Erneuerbare Energien" fällt dabei oft im selben Atemzug. Ob Windkraft oder Solarenergie: In Deutschland wurde dahingehend bereits einiges getan. Auch im Kreis Neu-Ulm soll bald ein neues Projekt umgesetzt werden, dass grünen Strom produziert. Entlang der Autobahn A7 soll zwischen den Orten Illereichen und Herrenstetten eine Fotovoltaikanlage auf einer Fläche von rund 20 Hektar errichtet werden.