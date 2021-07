Bei Regen verliert ein Mann auf der Autobahn die Kontrolle

Vermutlich weil er auf der nassen Fahrbahn zu schnell unterwegs war, geriet ein 39-Jähriger ins Schleudern. Sein Wagen krachte gegen die Mittelleitplanke.

Ein 39-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag Morgen auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Laut Polizeibericht geriet er gegen 7 Uhr auf der A7 auf Höhe Altenstadt aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Der Fahrer kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Anschließend gelang es ihm, auf dem Seitenstreifen anzuhalten. Er blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ob auch die Leitplanke beschädigt wurde, muss die Autobahnmeisterei noch abklären. Gegen den 39-jährigen Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)