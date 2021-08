Betrunken vom Rad gestürzt: Mann verletzt sich in Altenstadt

Ein Radfahrer verlor in Altenstadt beim Wechsel auf einen Fußweg die Kontrolle und stürzte. Das pikante Detail: Der 40-Jährige war bei seiner Fahrt alkoholisiert.

Ein 40-jähriger Mann, der in Altenstadt mit seinem Fahrrad von der Unteren Illereicher Straße auf den dort angrenzenden Fußweg gefahren ist, hat die Kontrolle über sein Gefährt verloren und ist gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Montagnachmittag. Der Mann, der in westliche Richtung fuhr, kam beim Verlassen der Fahrbahn ins Schlingern, flog infolgedessen über seinen Lenker und landete auf dem Asphalt. Er wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Fahrradfahrer war stark alkoholisiert

Die herbeigerufenen Beamten konnten die Unfallursache schnell ermitteln. Sie nahmen bei dem 40-Jährigen einen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigte einen stark überhöhten Wert, welcher auch ohne Unfall zu einer absoluten Fahruntüchtigkeit geführt hätte, so die Polizei. Zur Beweissicherung erfolgte deshalb eine Blutentnahme. Gegen den 40-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. (AZ)

