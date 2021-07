Betrunkener Fahrradfahrer kracht in Baustellenabsperrung in Altenstadt

Wohl, weil er betrunken auf sein Rad gestiegen ist, stürzte ein 36-Jähriger in Altenstadt. Er zog sich schwerwiegende Kopfverletzungen zu.

Am späten Mittwochabend ist ein 36-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Bergenstetter Straße gefahren. Auf der abschüssigen Strecke befindet sich derzeit eine Baustelle. Diese sei ordnungsgemäß mit Absperrbaken und Betonsockeln gesichert, so die Polizei. Der Fahrradfahrer blieb dennoch mit seinem Gefährt an einem solchen Betonsockel hängen und stürzte. Hierbei zog er sich schwerwiegende Kopfverletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiinspektion Illertissen fest, dass der Mann betrunken war. Ein Atemalkoholtest war nicht möglich, allerdings gab der Fahrradfahrer zu, vor der Fahrt Wein und Bier getrunken zu haben. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)