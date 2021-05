Blumenbilder im Pizzakarton: Besondere Aktion zu Fronleichnam

Die Pfarreiengemeinschaft Altenstadt hat sich zu Fronleichnam etwas Ausgefallenes überlegt. Bei der Aktion kann jeder mitmachen.

Aus vielen kleinen Blumenbildern sollen große Blumenteppiche entstehen: Für die Fronleichnamsgottesdienste in der Pfarreiengemeinschaft (PG) Altenstadt gibt es heuer diese besondere Aktion. Denn auch das Fronleichnamsfest 2021, das am 03. Juni begangen wird, kann coronabedingt wohl nicht wie gewohnt gefeiert werden.

Bei dem katholischen Kirchenfest wird normalerweise die Monstranz mit der Hostie in einem feierlichen Umzug durch die Straßen getragen. Blumenteppiche schmücken dabei die Altäre entlang der Prozession. Aufgrund der Pandemie darf der Umzug nicht stattfinden. Deshalb sollen dieses Jahr in der PG Altenstadt andere Blumenteppiche entstehen. Das pastorale Team um Pfarrer Thomas Kleinle, Gemeindereferent Thomas Kränzle und der pastoralen Mitarbeiterin Christine Schneider laden Kinder und Erwachsene dazu ein, zuhause ein Blumenbild zu gestalten.

Blumenbilder sollen in Pizzakartons gelegt werden

Das ist ihre Idee: Als Unterlage dient ein Pizzakarton, der im Pfarrbüro oder in den Sakristeien der PG abgeholt werden kann. Auf die Unterseite des Kartons wird der Name geschrieben und von der Schachtel der Deckel abgeschnitten. In die Innenseite des Kartons wird dann ein Motiv - beispielsweise ein Herz, eine Sonne, ein Regenbogen oder auch Kelch - aufgezeichnet. Das vorgezeichnete Bild soll am Tag vor dem Fronleichnamsgottesdienst dann mit frischen Blüten, Samen oder anderen Naturmaterialen ausgelegt und diese gegebenenfalls mit Kleister festgeklebt werden. Am gleichen Tag sollen die fertigen Bilder tagsüber in die Kirchen der PG gebracht werden. Vor dem Gottesdienst werden die einzelnen Kunstwerke dann zu einem großen Blumenteppich zusammengefügt. Die einzelnen Bilder einer Pfarrei werden nach dem Gottesdienst zudem prämiert. Die Gewinner erhalten - passenderweise - einen Pizza-Gutschein. Von den Initiatoren heißt es dazu: "Wir haben viele Pizzakartons bereitgelegt. Wir freuen uns auf die Aktion und viele Blumenbilder."

Lesen Sie außerdem: