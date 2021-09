Altenstadt

vor 48 Min.

Das neue Pfarrbüro in Altenstadt öffnet bald seine Türen

Das neue Pfarrbüro in Altenstadt hat dann den Eingang von der Neuen Mitte aus. Eine Rampe, deren Fundament bereits gelegt ist, ermöglicht dann einen barrierefreien Zugang. Im Außenbereich wird aktuell noch an der Entwässerung gearbeitet.

Plus Vor einem Jahr haben die Umbaumaßnahmen in Altenstadt begonnen. Bereits in wenigen Wochen kann das neue Büro seine Arbeit aufnehmen.

Von Zita Schmid

Schon bald öffnet das umgebaute Altenstadter Pfarrbüro seine Türen für die Besucher und Besucherinnen. Denn die umfangreichen Baumaßnahmen sind bis auf Restarbeiten beendet und der Umzug des Büroteams in die neu gestalteten Büroräumlichkeiten steht bevor. Pfarrer Thomas Kleinle und Verwaltungsleiterin Johanna Roth freuen sich.

