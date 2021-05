Altenstadt

23.05.2021

Dauerbrenner Danziger Straße: Altenstadt plant Sanierung

Plus Die Sanierung der Danziger Straße ist seit Jahren Thema in Altenstadt. Der Marktrat geht das Projekt nun erneut an. Es gilt viele Faktoren zu beachten.

Von Maximilian Sonntag

Die Danziger Straße in Altenstadt ist seit Jahren sanierungsbedürftig. Zudem ist sie viel zu eng. Jetzt hat sich der Marktrat mit dem seit mindestens zehn Jahren immer wieder aufkommenden Thema erneut beschäftigt. Klar ist, dass im Rahmen des Ausbaus der Straße Grund von den Anliegern benötigt wird. Aber nicht alle Anwohner sind damit einverstanden. Hinzu kommt: Unmittelbar neben der Danziger Straße verläuft die Bahnlinie Ulm-Kempten. Auch hier gilt es, einige Faktoren zu berücksichtigen. Das ist der Stand der Planungen.

