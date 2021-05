Elfjährige beobachtet Diebstahl und informiert die Polizei

Ein Mädchen hat in Altenstadt dabei geholfen, einen Diebstahl aufzuklären. Dafür gibt es Lob von der Polizei.

Ein elfjähriges Mädchen hat am Dienstagabend in Altenstadt dabei geholfen, einen Diebstahl aufzuklären. Das Kind beobachtete einen Diebstahl im Bereich des Getränkemarktes in der Blücherstraße. Ein 28-Jähriger hatte sich außerhalb der Öffnungszeiten am Pfandleergut des Marktes bedient und entwendete diverse Flaschen im Wert von 20 Euro.

Das Mädchen teilte den Vorfall ihrem Vater mit, der die Polizei verständigte. Vater und Tochter beobachteten den Verdächtigen weiter, auch als sich dieser bereits wieder vom Tatort entfernte. Die beiden dirigierten die Polizeistreife zum Bahnhof Altenstadt, wo schließlich die Kontrolle des 28-Jährigen erfolgen konnte. Das Diebesgut wurde zum Getränkemarkt zurückgebracht.

Diebstahl in Altenstadt: Elfjährige beobachtet Täter

Der Mann ist für die Polizei kein Unbekannter. Er trat in der Vergangenheit bereits mehrfach mit ähnlich gelagerten Delikten in Erscheinung. Die Polizei lobt ausdrücklich das vorbildliche Verhalten des Mädchens und deren Vaters. Ohne die Hinweise der beiden sei die Aufklärung des Diebstahls sehr wahrscheinlich nicht möglich gewesen. (AZ)

