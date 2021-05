Altenstadt

vor 32 Min.

Eltern setzen sich für verkehrsberuhigten Bereich in Altenstadt ein – mit Erfolg

Plus Der Gemeinderat befasste sich mit dem Antrag einiger junger Familien auf einen verkehrsberuhigten Bereich. Auch über eine neue Biogasanlage wurde gesprochen.

Von Maximilian Sonntag

In der vergangenen Marktratssitzung wurde diskutiert, ob es in der Filzinger Straße und der Jahnstraße in Altenstadt einen verkehrsberuhigten Bereich geben soll. Ausgangspunkt war ein Anliegerantrag vieler junger Familien, die dort wohnen. Außerdem ging es um den Bau einer Biogasanlage in Bergenstetten.

