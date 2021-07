Altenstadt

vor 32 Min.

Ernst Ehrmann rückt in Altenstadt in den Gemeinderat nach

Er ist jetzt neues Ratsmitglied in Altenstadt: Ernst Ehrmann während der Vereidigung in der Schulturnhalle.

Plus Nach dem Tod von Ernst Wüst rückt Ernst Ehrmann in den Altenstadter Gemeinderat nach. Welche Themen dem neuen Ratsmitglied am Herzen liegen.

Ernst Ehrmann ist durch seine Vereidigung während der letzten Marktratssitzung in den Kreis des Altenstadter Marktgemeinderats aufgenommen worden. Ehrmann verstärkt künftig die Fraktion SPD/Bürgerblock und tritt damit die Nachfolge des kürzlich verstorbenen Marktgemeinderatsmitglieds Ernst Wüst an.

